Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Lo avrete visto in tanti durante queste serate sanremesi, il viso fresco e radioso di Sayf e il suo sorriso spontaneo riempiono tutto l’Ariston di energia e serenità. E se da un lato tutto è frutto della personalità del cantante, dall’altro anche la cura della propria pelle da il suo contributo. E nel caso di Sayf si tratta di un tonico viso all in one che arriva direttamente dalla skincare coreana e che dona radiosità e benessere al viso, fino a tarda notte.

Un tonico viso che fa parte della routine viso di Sayf, svelata dalla sua make-up artist Giorgia Lecce, in un’intervista su GQ, e che mette in luce quanto la cura della pelle e la sua preparazione pre trucco sia essenziale per garantire alla pelle di mostrarsi al meglio, luminosa, super idratata e sana. Come dire, un viso vitale e che trasmette sensazioni positive fin dal primo momento che lo si vede.

Ed ecco che tra patch occhi, maschere viso e formulazioni mirate per rinforzare la barriera cutanea, spunta anche questo tonico viso all in one di ANUA, Heartleaf 77% Hyaluron, un prodotto lenitivo, idratante, rinfrescante e purificante, insomma, un tonico viso che agisce a 360° sulla pelle e che lo dona il massimo della protezione e salute fin dalla prima applicazione.

Come agisce sulla pelle il tonico di ANUA

Un tonico viso che riequilibria la pelle, agendo a supporto dell’idratazione della stessa e per mantenere la produzione di sebo a livelli ottimali, evitando che la cute diventi lucida o oleosa e che si formino imperfezioni.

Un tonico dalla formulazione leggermente acida, con un pH di 5,5 che garantisce un rapporto equilibrato di olio e umidità attraverso una progettazione ottimizzata degli ingredienti di cui è composto. Una formula affidabile senza ingredienti nocivi e con ben 11 tipi di ingredienti sicuri e che agiscono in favore della pelle.

Com’ è fatto il tonico viso di ANUA

Un tonico viso dall’azione calmante e formulato con il 77% di Houttuynia Cordata, una pianta conosciuta per le sue proprietà lenitive, anti infiammatorie e perfetta per agire sulla pelle irritata e per ridurre imperfezioni e arrossamenti grazie alle sue proprietà anti age grazie alla presenza di Quercitina, un potente antiossidante che aiuta a contrastare i danni dei raggi UV.

Ma non solo, perché il tonico viso di ANUA ha una vera concentrazione di ingredienti amici della cute. Come la Centella Asiatica, idratante e calmante, la Camomilla, che agisce per ridurre i rossori, l’Estratto di Mela che dona alla pelle massima freschezza e luminosità, oltre a svolgere un’azione astringente sui pori e a favorire il ricambio cellulare, e il Pantenolo, che rinforza la barriera cutanea, protegge la pelle e ne migliora l’elasticità.

Insomma, un tonico viso che è davvero all in one è che da arma segreta per l’incarnato radioso e sano di Sayf e degli artisti sanremesi, può diventare anche il vostro, approfittando dello sconto in corso su Amazon e regalando alla vostra cute un boost di benessere immediato.

