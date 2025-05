L'alleato per nutrirti in maniera sana, fresca è veloce è un frullatore mini, bello da vedere e facilissimo da usare

Fonte: iStock Frullatore mini: l'elettrodomestico da avere per spunti sani e vitaminici

Un modo per non avere più nessuna scusa per fare uno spuntino fresco, vitaminico e sano? Avere l’alleato perfetto da portare sempre con sé che prepara delle bevande favolose e super nutrienti.

Si tratta di un frullatore mini, che volendo si può anche portare con sé e che ci permette di gustare una merenda che è un vero e proprio concentrato di benessere: quello di cui abbiamo bisogno per rimanere in forma e affrontare l’estate con l’accessorio giusto che ci svolta le giornate.

Quello di H. Koenig è in formato mini e compatto, dotato di bottiglie portatili e bello da vedere: non stupisce che sia un vero e proprio bestseller con oltre 11milia recensioni, di cui molte positive.

Mai più senza frullati e smoothie in ogni momento della giornata, con questo elettrodomestico pratico e veloce. Ora, poi, si può acquistare con uno piccolo sconto.

La soluzione pratica e veloce per spuntini sani è questa

Mangiare sano spesso può apparire complicato e magari non si ha voglia di consumare sempre gli stessi alimenti, inoltre con l’arrivo del caldo si ha voglia di pasti veloci, equilibrati, ma freschi. Per riuscire a ottenere tutti questi risultati c’è un alleato favoloso.

Sii tratta del mini-frullatore di H.Koenig, dotato di due bottiglie capienti e portatili, bello da vedere e in diverse colorazioni super alla moda.

È adatto a preparare tantissime cose (salse comprese) e può diventare l’alleato di cui avevamo bisogno per dare vita a mix interessanti e gustosi di frutta e verdura, in formato smoothie (che sono un po’ più densi) o frullato.

Tra le sue caratteristiche vi è il fatto di essere compatto e leggero, utilizzabile comodamente a casa ma anche da portare in viaggio. Poi vi sono i contenitori che sono capienti, basti pensare che hanno una capacità di 570 ml e i coperchi tengono tutto al sicuro al loro interno: sono pensati proprio per il viaggio e hanno il bordo in silicone.

Poco ingombrante e pratico da trasportare, è la soluzione perfetta per avere uno spuntino sano, veloce e ricco di vitamine sempre con sé.

La struttura è in acciaio inox spazzolato e lo si può trovare in diverse colorazioni.

Come utilizzare il frullatore da viaggio

L’uso di questo elettrodomestico è davvero semplice, infatti basta riempire le due borracce con la frutta o la verdura che desideriamo (ghiaccio compreso), chiuderle con l’apposito tappo con le lame e poi attaccarle alla base che procederà con la preparazione della bevanda che più ci piace. È bene sapere che va attaccato a una presa di corrente; quindi, si prepara dove si vuole e si porta sempre con sé ma a patto che si abbia a disposizione l’elettricità.

Le lame sono 4 e in acciaio inox, mentre la potenza è di 300 w. E non è solo comodo e pratico aiutandoci a mangiare merende sane e nutrienti, ma è anche facile da pulire. Infatti, si può mettere in lavastoviglie per la detersione perfetta.

Il mai più senza per spuntini gustosi e vitaminici, ma anche per farci sperimentare sapori nuovi grazie alla possibilità di mescolare gli ingredienti, spezie comprese.

