Matilda De Angelis rigorosa, Marco Mengoni in bermuda: gli ospiti alla sfilata Armani a MFW 2026
La Milano Fashion Week Uomo prosegue la sua corsa e ieri, tra i momenti più attesi, c’è stata proprio la sfilata di Armani che ha portato in passerella un'eleganza rilassata e contemporanea. Ad applaudire la nuova collezione un parterre di ospiti d'eccezione e numerosi volti noti del mondo dello spettacolo, della musica e della moda. Tra loro anche Matilda De Angelis che ha optato per un power dressing contemporaneo in equilibrio perfetto tra rigore sartoriale e sensualità misurata. Protagonista dell'outfit il completo gessato nero antracite, costruito secondo i codici del tailoring destrutturato che da sempre caratterizzano la maison. A spezzare il rigore della sartoria tradizionale è la bralette in lurex argento, mentre i pantaloni ampi dalla vita morbida accompagnano il corpo con fluidità, enfatizzando il ritorno dei volumi rilassati nel guardaroba femminile e contribuendo a creare una silhouette slanciata e armoniosa. Le décolleté a punta color ghiaccio illuminano il look con un raffinato contrasto cromatico, mentre gli occhiali da sole cat-eye completano un'estetica metropolitana e sofisticata.