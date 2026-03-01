Anticipazioni Che Tempo Che Fa del 1° marzo: Demi Moore in esclusiva da Fabio Fazio

IPA Demi Moore a Che Tempo Che Fa

Fabio Fazio mette a segno un vero “colpaccio”. Nella puntata di Che Tempo Che Fa in onda domenica 1° marzo, la prima dopo la frenesia del Festival di Sanremo, lo studio del Nove si trasforma in un palcoscenico internazionale per accogliere una leggenda vivente: Demi Moore. La diva sta vivendo una seconda giovinezza artistica ed è pronta a raccontarsi in un’intervista esclusiva.

Demi Moore tra The Substance e il suo fascino senza tempo

Prima di sedersi dietro l’iconica scrivania-acquario di Fabio Fazio, Demi Moore ha stregato l’Italia durante la Milano Fashion Week, avvistata in prima fila alle sfilate più prestigiose con indosso look che sono già diventati fonte d’ispirazione per tutte. Dallo slip dress con onde da sirena a una grintosa jumpsuit in pelle con i capelli corti, il suo è un fascino senza tempo.

L’attrice vanta una carriera straordinaria lunga ben 45 anni. Dagli esordi indimenticabili in Ghost e Proposta Indecente fino al coraggioso ruolo in Soldato Jane, la Moore ha saputo reinventarsi costantemente. Al centro dell’intervista c’è sicuramente il suo ultimo film, The Substance, opera diretta da Coralie Fargeat che le è valsa la candidatura all’Oscar, in cui interpreta Elisabeth Sparkle, star del fitness che viene licenziata perché considerata “troppo vecchia”. Un tema, quello dell’ageismo e della pressione estetica sui corpi femminili, sempre più attuale.

Gli altri ospiti di Fabio Fazio

Il salotto di Fazio è pronto a ospitare anche una perla del nostro cinema, Matilda De Angelis, per presentare il suo nuovo film La Lezione, nelle sale a partire dal 5 marzo. Qui interpreta Elisabetta, una giovane avvocatessa che deve fare i conti con un passato difficile e un ex compagno ossessivo, un ruolo intenso che è il pretesto per parlare di violenza di genere, attraverso la voce di donna forte che cerca di non farsi manipolare.

E sempre a proposito di cinema, ospiti a Che Tempo Che Fa anche Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, in studio per presentare il film Un bel giorno. Tra gag e retroscena del set, gli attori sono pronti a regalare al pubblico del Nove quel sorriso autentico che è diventato il loro marchio di fabbrica, come hanno già fatto sul palco di Sanremo 2026.

Spazio anche per la cultura e l’attualità, con il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, che celebra i 150 anni dello storico quotidiano, e come di consueto per l’immancabile tavolo di CTCF. Ospiti d’onore Umberto Tozzi, impegnato nel suo tour di addio alle scene, e Flora Tabanelli, che a soli 18 anni ha conquistato una storica medaglia di bronzo nello sci freestyle ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. A completare la squadra di Fazio ci pensano i suoi ospiti fissi: Nino Frassica (co-conduttore della finale di Sanremo 2026), Mara Maionchi e Alessia Marcuzzi.