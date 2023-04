“Uomini e Donne”, Gianni Sperti perde di nuovo la pazienza: “Devi vergognarti”

Nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda il 17 aprile, Gianni Sperti ha perso ancora la pazienza, questa volta contro la dama del trono over Paola Ruocco. La donna, al centro di una forte discussione a centro studio, è stata attaccata da tutti, e ha sfogato la sua rabbia sull’opinionista, che ha usato parole molto pesanti nei suoi confronti. Nelle ultime settimane Sperti sta dividendo il pubblico, tra chi sostiene che sta portando avanti le redini del programma, e chi lo vede troppo aggressivo, dopo lo scontro con Armando Incarnato.

Paola fa tremare lo studio di “Uomini e Donne”: le fastidiose frasi contro Remo

Paola Ruocco si sta rivelando una delle figure più controverse di questa edizione: dai suoi continui (e inutili) attacchi a Gemma Galgani, alla famosa bugia sul suo rapporto intimo con uno dei suoi corteggiatori, sino alle discussioni dai toni molto accese con Gianni Sperti. E anche la nuova conoscenza, quella con l’infermiere professionista Remo, si è tramutata in una diatriba a centro studio.

L’uomo è, a suo dire, colpevole di non averla corteggiata a dovere, nei primissimi giorni di conoscenza, impegnato più a raccontare i problemi di salute di suo figlio di undici anni, che a dedicarle parole dolci. L’estrema sincerità di Remo, che ha condiviso con Paola attimi della sua vita quotidiana, hanno fatto adirare la donna, che non ha gradito neanche altri due aspetti della vita del suo cavaliere: la presenza della madre del bambino nella sua vita, e la decisione dell’uomo, almeno per il momento, di non viaggiare, per restare al fianco del figlio.

Inutile dire che, tali affermazioni, hanno scatenato l’intero studio contro Paola, accusata di essere priva di alcuna sensibilità, e di cercare solo un pretesto per interrompere la conoscenza con Remo. Nessuno ha preso le sue difese, anzi, il coro contro di lei è stato unanime: “Da donna e da madre mi vergogno per te perché certe cose non le puoi neanche pensare” ha affermato la dama Cristina, indignata per le parole usate da Paola, che ha persino rivelato quali fossero i problemi di salute del bimbo in questione.

“Uomini e Donne”, Gianni Sperti contro Paola: “Devi vergognarti”

A portare avanti la bandiera dell’indignazione contro Paola è stato poi Gianni Sperti, con il quale non corre mai buon sangue, per le vicende passate che hanno visto protagonista la dama del trono over. L’opinionista, applaudito da tutti, comprese Tina Cipollari e Tinì Cansino, ha ribadito che quelle della donna, a parer suo, erano solo delle scuse perché non si sentiva al centro dell’attenzione.

“Devi vergognarti – ha tuonato senza mezzi termini Gianni – sei imbarazzante tu come donna e madre, non lui per il lavoro che fa o perché si occupa di suo figlio. Ci hai fatto credere che avesse detto o fatto chissà quale cosa strana!”. Paola a quel punto ha perso la pazienza verso Sperti, che le ha ricordato di smetterla di usare quel tono arrogante contro di lui, come accaduto nelle puntate precedenti.

La donna ha continuato a giustificarsi attaccando Remo che, a detta di tutti, non aveva avuto affatto un comportamento sbagliato verso di lei, e che le aveva persino chiesto scusa per aver parlato a lungo dei problemi del figlio.

Gianni Sperti contro tutti: cosa succede quest’anno a “Uomini e Donne”

Quella a cui stiamo assistendo è un’edizione complicata di Uomini e Donne, ma anche molto vera. Se due tronisti hanno lasciato il programma senza aver trovato l’anima gemella, e altri due ce ne hanno messi ben sette di mesi, non va meglio per dame e cavalieri storici del trono over: nulla di fatto per Gemma (sempre più sfortunata), Riccardo, Armando e Roberta, che non ricevono neanche inviti per uscire.

Non solo, quest’anno Maria De Filippi ha deciso di intervenire molto di più, allontanando molti dallo studio (primo fra tutti Biagio), specie quando nota che sono nel programma per visibilità. E al suo fianco c’è il fidato Gianni Sperti che, approfittando di una stranamente silenziosa Tina Cipollari, ha preso le redini, attaccando frontalmente chi si comporta male. Il suo “nemico” numero uno è certamente Armando Incarnato, con il quale nelle scorse settimane ha avuto forti scontri: il cavaliere ha messo in dubbio il suo ruolo di opinionista, quasi cercando di prendere il suo posto, tanto che è dovuta intervenire Maria (per la prima volta seduta a centro studio) per un faccia a faccia finale.

E poi ci sono le ramanzine a Riccardo e Roberta, le frecciate ad Aurora, gli smascheramenti degli uomini che arrivano per Gemma solo per avere visibilità, e ovviamente Paola, con la quale la situazione peggiora di giorno in giorno. Cosa succede a Gianni? Sarà stanco di vedere troppa gente in studio impegnata solo ad apparire? Il pubblico è diviso, qualcuno non lo ritiene imparziale, ma in molti stanno apprezzando la sua schiettezza.