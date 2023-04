“Uomini e Donne”, la versione di Armando e la promessa di Maria

Ancora Armando protagonista a Uomini e Donne, intenzionato a dire la sua dopo le accuse ricevute. Il corteggiatore, volto noto della trasmissione di Maria De Filippi, è stato accusato d’avere un manager ed essere gestito da un’agenzia. Non sarebbe affatto intenzionato a trovare l’amore, bensì una carriera nel mondo dello spettacolo.

Uomini e Donne, Armando: la verità

Considerando la serietà delle accuse, Maria De Filippi e Gianni Sperti si sono seduti al centro dello studio per fare il punto della situazione e porre la parola fine alla storia di Armando. Al termine della puntata precedente, il corteggiatore aveva negato d’aver mai avuto un manager, senza riuscire a trattenere le lacrime.

Il confronto è stato soprattutto tra Armando e Gianni, con l’opinionista insospettito dal fatto che ogni segnalazione sul suo conto e la sua vita privata giunga al corteggiatore, non alla redazione. Cose che fanno pensare come ci sia un’agenzia pronta a fornirgli “armi” per restare al centro del programma.

“Mettiti nei miei panni. – ha detto Sperti – Ogni volta che vado a Napoli mi dicono che tutti sanno che Armando sta con Jeanette”. Il corteggiatore si è però difeso dicendo che tra loro sia finita da anni. La giovane aveva preso parte al programma tempo fa, confermando come fossero ex ormai da tempo, dopo 5 anni d’amore.

Chi proprio non crede alla buonafede di Armando è Aurora, che torna all’attacco, pur non volendo rivelare le sue fonti. Tra le tante cose dette, il giovane campano rivela come online esistano alcuni profili fake a suo nome, sui quali non ha controllo, ipotizzando siano alla base di questo fraintendimento.

In assenza di prove certe, la questione si sgonfia, dopo che Aurora ha abbandonato lo studio ed è poi rientrata. Gianni e Armando si sono stretti la mano, anche se i rapporti restano molto tesi. Nessuna pace ma di certo tregua, almeno fino al prossimo capitolo, che potrebbe nascere da una telefonata di Maria De Filippi, chiesta proprio dal corteggiatore.

Armando e Maria De Filippi: cosa c’entra Alfonso Signorini

Maria De Filippi si è mostrata molto distaccata in merito alla questione Armando. La puntata di Uomini e Donne ha infatti avuto inizio con la padrona di casa intenzionata a risolverla in fretta: “Non vorrei trascorrere altri 20 minuti della mia vita a parlare di te (Gianni, ndr) e Armando”.

Per questo motivo non ha ben compreso le scuse del corteggiatore nei suoi confronti, ritenendo certe reazioni, da parte di tutti, un tantino esagerate. Il diretto interessato, però, sembra desideroso a ogni costo di veder protetto il suo onore, arrivando a fare una precisa richiesta: una telefonata ad Alfonso Signorini.

Tra le varie accuse, infatti, c’è anche quella d’essersi proposto al Grande Fratello VIP, tentando di convincere Alfonso Signorini a dargli una chance all’interno della casa di Cinecittà. Chi lo attacca sottolinea come non voglia far altro che sfruttare la visibilità datagli da Uomini e Donne, puntando al mondo dei reality, così da costruirsi una carriera.

Maria De Filippi ha accettato di chiamare Alfonso Signorini, pur sottolineando come ritenga tutto questo surreale, dal momento che la conduttrice gli aveva già detto di credergli. Il corteggiatore pretende la prova, così che tutti possano sapere: “Chiamalo e io torno”. Parole che hanno scatenato l’ira di Gianni e Tina, per una storia non ancora giunta all’ultimo capitolo, forse, per ora conclusasi con Armando nuovamente seduto al suo posto.