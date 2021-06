Barbara D’Urso presenta la nipotina Sofia su Instagram: la foto dolcissima

editato in: da

Sempre molto riservata per quel che riguarda la sua vita privata, questa volta Barbara D’Urso ha voluto fare uno strappo alla regola per mostrare, con grandissimo orgoglio, la sua nipotina Sofia. La bimba, venuta al mondo solo qualche mese fa, ha portato tanta gioia in famiglia, anche in un momento difficile come quello che tutti noi stiamo attraversando.

“Eccola la tanto attesa Sofia che mangia mentre mia sorella è sul set… e dalla sua gambotta si intuisce che di latte ce n’è tanto. Vi amo” – ha scritto la D’Urso a didascalia di una tenerissima foto che ha pubblicato su Instagram. Lo scatto ritrae mamma e figlia dolcemente strette in un abbraccio durante l’allattamento al seno, dietro le quinte di un set. Eleonora D’Urso, sorella minore di Barbara, è infatti una bravissima attrice – l’abbiamo vista anche in qualche episodio de La Dottoressa Giò, la serie tv che la stessa Carmelita ha portato sul piccolo schermo. E, a quanto pare, ha già ripreso a lavorare, nonostante la maternità: nella foto, una truccatrice è intenta a dare gli ultimi ritocchi al suo make up mentre lei nutre la sua bimba.

Quello di Barbara è un vero inno all’amore, un omaggio alla tenerezza di una neomamma che stringe a sé la sua piccina in un momento così delicato come quello dell’allattamento. D’altronde, la D’Urso non potrebbe essere più felice e orgogliosa di essere diventata zia: era stata lei, lo scorso agosto 2020, a dare notizia via social della gravidanza di sua sorella, e pochi mesi dopo aveva condiviso – sempre su Instagram – una splendida foto del pancione ormai divenuto enorme, annunciando con gioia di essere quasi pronta ad accogliere la sua nipotina.

La piccola Sofia, questo il nome scelto da mamma Eleonora e da papà Michele, è nata lo scorso dicembre e ha portato tantissima felicità in famiglia. E il suo arrivo ha rinsaldato i rapporti tra le due sorelle, che negli anni passati si erano allontanate. Barbara D’Urso aveva in un’occasione rivelato che lei ed Eleonora avevano vissuto un momento difficile, trascorrendo addirittura un anno intero senza parlarsi. Ma all’improvviso si sono ritrovate, ed è stato più bello che mai. La nascita di Sofia non ha fatto altro che rendere ancora più forte il loro legame, e la foto che la conduttrice ha deciso di pubblicare su Instagram ne è il suggello.