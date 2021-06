Amici, l’ex ballerino Simone Frazzetta svela come sta Mike Bird

editato in: da

Simone Frazzetta, ex ballerino di Amici, svela come sta Michele Merlo. Il cantante, conosciuto con il nome d’arte di Mike Bird, è stato ricoverato in ospedale a causa di una emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante.

Queste sono ore di attesa e di speranza per i fan e gli amici di Michele nella speranza che le sue condizioni migliorino. Nel comunicato diffuso da Adnkronos, la famiglia aveva parlato di “gravi condizioni”, descrivendo un quadro clinico preoccupante. Michele “è ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna – si legge -, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a seguito di emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa”.

Raggiunto telefonicamente dai giornalisti del Tg di Bassano del Grappa, il padre di Michele ha spiegato che il figlio è stato sottoposto a un “delicatissimo intervento chirurgico”. Ora viene tenuto dai medici in coma farmacologico, ma le speranze, come ha spiegato, “sono davvero ridotte la lumicino”.

All’ospedale sono accorsi i suoi amici più cari, fra cui il ballerino Simone Frazzetta, ex concorrente di Amici, che su Instagram ha informato i fan riguardo le condizioni di salute di Mike Bird. Purtroppo la situazione non è cambiata. “Ragazzi siete veramente in tanti – ha scritto il ballerino ai fan che chiedevano notizie su Instagram -, appena arrivano notizie vi aggiorno…ma purtroppo non va bene! Cerchiamo di essere vicino a lui e alla sua famiglia”. Poco dopo Simone ha condiviso una frase: “La vita a volte è proprio ingiusta” e nelle Stories ha svelato di essere all’ospedale Maggiore di Bologna dove è ricoverato Mike Bird.

Nel frattempo in tanti in queste ore stanno mostrando il loro affetto e sostegno per Michele Merlo. “Forza Mike siamo con te”, ha scritto la produzione di Amici di Maria De Filippi, ricordando lo splendido percorso del cantante nella trasmissione. Con la squadra bianca, Mike era arrivato sino alle semifinali dello show, guidato prima da Morgan (poi uscito dal cast fra le polemiche) e in seguito da Emma Marrone. Proprio quest’ultima ha voluto inviare un messaggio al cantante: “Forza amico mio! Non mollare! Ti voglio bene Michele!”.

“Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike – ha scritto Riccardo Marcuzzo che si qualificò secondo nell’edizione di Amici in cui era presente Michele Merlo -. Sono angosciato e mi sento impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te”.