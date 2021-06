Mike Bird, chi è l’ex di Amici ricoverato in gravi condizioni

editato in: da

Michele Merlo, ex concorrente di Amici conosciuto con il nome d’arte di Mike Bird, è stato ricoverato in gravi condizioni. Il cantante è stato colpito da un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. A svelarlo la famiglia in un comunicato ufficiale diffuso da AdnKronos.

Da quanto si legge nella nota Merlo è “ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a seguito di emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa”. 28 anni e una carriera in ascesa, Mike Bird aveva conquistato il pubblico di Amici grazie al suo talento. Fra le sue esperienze anche quella a X Factor in cui si era fatto notare per bravura e originalità.

Lo scorso 3 giugno, Michele aveva pubblicato su Instagram un messaggio che aveva preoccupato i fan. Accanto alla foto di un tramonto aveva scritto: “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”. Poi il silenzio, le notizie apparse sui social e infine la conferma della famiglia. In tanti si sono stretti intorno a Mike Bird nella speranza che il cantante possa riprendersi presto.

Fra i tanti messaggi arrivati su Instagram anche quello di Federico Rossi, ex componente del duo Benji e Fede, e amico di Mike: “Forza anima libera”, ha scritto, condividendo una canzone dell’artista, Tutto per me, e taggando diversi amici.

Classe 1993, Mike Bird è originario di Marostica, in provincia di Vicenza. Dopo aver provato a entrare a X Factor aveva raggiunto il successo grazie ad Amici. Nell’edizione del 2017 l’artista era riuscito a catalizzare l’attenzione del pubblico, grazie anche alla rivalità con Riccardo Marcuzzo, altro cantante dello show. Mike era entrato nella squadra bianca capitanata da Morgan.

L’ex di Asia Argento e il cantante si erano scontrati più volte, sino alla scelta di Morgan di lasciare il talent per alcuni dissidi con la produzione. A sostituirlo era arrivata Emma Marrone che aveva portato a termine il percorso della squadra bianca. Mike era stato infine eliminato nel corso della semifinale, ma il pubblico non lo aveva mai dimenticato. Il 2020 era uscito Cuori stupidi, il suo primo album scritto interamente in italiano e con il suo vero nome, Michele Merlo.