IPA Charlotte Casiraghi

Ancora una volta Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi sono state protagoniste del torneo equestre LGCT Jumping of Monaco Pro-Am Cup, che ha avuto luogo il 5 luglio 2025 nel Principato. Dopo un anno d’assenza, quindi, la figlia della Principessa è tornata al suo fianco nella manifestazione sportiva, visto che lo scorso anno era stata sostituita dal fratello Andrea Casiraghi.

Per presenziare all’occasione mondana le due esponenti di spicco della casata di Monaco hanno scelto dei look piuttosto diversi. Se la sorella del Principe Alberto ha indossato un raffinato abito lungo, la nipote, invece, ha sorpreso tutti con un minidress, che esaltava il suo fisico perfetto.

Charlotte Casiraghi, l’abito corto celeste

Charlotte Casiraghi e la mamma Carolina di Monaco condividono una bellezza raffinata ed elegante che sembra sfidare il passare del tempo. Le due donne, infatti, appaiono più belle che mai in ogni loro apparizione pubblica e riescono a selezionare sempre dei look che riescono a farle apparire ancora più attraenti, senza perdere punti in eleganza.

Così è stato anche di recente in occasione della LGCT Jumping of Monaco Pro-Am Cup quando Charlotte Casiraghi e Carolina di Monaco hanno catturato l’attenzione di tutti i presenti con la loro bellezza e i loro look ben studiati. Tra le due quella che ha fatto più parlare di sé è la nipote del Principe Alberto che ha scelto un outfit un po’ osato per l’occasione. La Principessa ha deciso d’indossare, infatti, un abito corto, che si fermava ampiamente sopra le sue ginocchia.

IPA

Malgrado l’azzardata scelta di stile, Charlotte Casiraghi è apparsa meravigliosa e sempre elegantissima con il suo minidress celeste, dalla linea aderente e con le mezze maniche. La giovane donna ha lasciato sciolta la sua chioma castana e ha scelto un make up leggero, tutto puntato sulla tinta corallo del suo rossetto. La nipote del Principe Alberto ha completato il suo look con un semplice paio di sandali neri con decori color oro sui laccetti.

Carolina di Monaco, il maxi dress nero

Al contrario della figlia che ha voluto mostrare le sue gambe perfette, Carolina di Monaco si è presentata all’evento mondano con un maxi dress nero. Il vestito della sorella del Principe Alberto era decorato da figure geometriche nei colori del rosso, del rosa e del verde. Anche l’abito di Carolina di Monaco aveva le mezze maniche ma presentava anche una scollatura a V e una linea di bottoni bianchi nella parte anteriore.

La Principessa ha indossato delle scarpe simili a quelle della figlia, di colore nero, senza decorazioni e con lo stesso laccetto sulla parte anteriore del piede. Anche la sorella del Principe Alberto di Monaco ha lasciato la sua chioma sciolta e ha scelto un trucco poco evidente.

IPA

In seguito le due donne sono state raggiunte anche dalla figlia minore di Carolina di Monaco, Alexandra di Hannover e dal suo fidanzato Ben-Sylvester Strautmann. La Principessa ha scelto per presenziare all’evento un abito di media lunghezza con stampe nei toni del giallo e del verde con arricciatura sul corpino e spalline con fiocco.