Matilde del Belgio non ha perso il suo stile in fatto di look nemmeno in occasione di un pellegrinaggio a Santiago di Compostela, dove è apparsa chic ed elegante

Fonte: IPA Matilde del Belgio

Anche per i reali europei è il momento di prendersi un momento di pausa e di dedicarsi a quello che li fa stare più bene. Kate Middleton e William d’Inghilterra hanno deciso, infatti, di passare le festività pasquali con i loro figli nella loro residenza del Norfolk, rifiutando, quindi, l’invito del sovrano Carlo III a festeggiare insieme agli altri membri della Famiglia Reale Inglese a Buckingham Palace.

Matilde e Filippo del Belgio, invece, hanno deciso di festeggiare la Settimana Santa, insieme ad alcuni dei loro figli, effettuando l’ultima parte del Cammino di Santiago. Una tradizione che i sovrani del paese fiammingo portavano avanti già da diversi anni.

Matilde del Belgio, il cappotto rosa acceso

Matilde del Belgio si mostra in pubblico sempre con dei look ricercati ed eleganti e, solo saltuariamente, decide d’osare con dei capi d’abbigliamento dal colore più acceso. Ma per festeggiare la fine del lungo Cammino di Santiago di Compostela, la Regina ha scelto di sfoggiare un cappotto che la poneva certamente al centro dell’attenzione, visto che il capo d’abbigliamento era di colore rosa fluo.

Fonte: IPA

Al suo arrivo al Santuario, infatti, Matilde del Belgio ha indossato un capospalla al ginocchio del colore acceso con manica dal design leggermente svasato. Il cappotto della Regina accompagnava un coordinato grigio di stoffa pesante, composto da pantalone con l’orlo largo, maglione e grande sciarpa in tinta.

La sovrana ha completato il look con una pratica borsa a tracolla marrone, con inserti color oro, e con un paio di scarpe alte nere. Un tocco di colore Matilde del Belgio l’ha sfoggiato anche nel volto, visto che ha indossato un paio d’orecchini dello stesso colore del cappotto.

Matilde del Belgio, la tenuta da trekking

La Famiglia Reale Belga porta avanti una tradizione pasquale molto particolare da diversi anni. Matilde e Filippo del Belgio, infatti, hanno iniziato nel 2017 il Cammino di Santiago e, ogni anno, durante la Settimana Santa, percorrono una porzione di questo notissimo pellegrinaggio. Così è stato anche per la Pasqua del 2025, quando il Re e la Regina, insieme ai Principi Eleonora, Gabriel ed Emmanuel hanno percorso l’ultimo tratto del cammino, arrivando al Santuario.

Gli esponenti della Casa Reale Belga hanno percorso il tratto da Santa Irene fino alla meta finale e, nel corso di questa camminata, il Principe Emmanuel si è anche slogato la caviglia.

Fonte: IPA

Per l’occasione speciale i sovrani del Belgio hanno posato, insieme ai tre figli, per un ritratto di famiglia. Nello scatto la Regina si è mostrata con un look davvero sportivo, perfetto per il pellegrinaggio. La sovrana, infatti, indossava un pantalone morbido blu scuro, coordinato a un giubbotto lungo con cappuccio. La Regina, ovviamente, ha completato il look anche con delle scarpe da trekking nere con dettagli arancioni.

Accanto a lei, anche il Re del Belgio si è mostrato con un outfit più sportivo che mai, visto che ha scelto d’indossare un pantalone grigio chiaro, delle scarpe da ginnastica nere, una giacca a vento grigio scura con dettagli arancioni e sulle spalle un comodo zaino.