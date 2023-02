Sanremo 2023, la scaletta della seconda serata

Fonte: Getty Images Sanremo 2023, i look del 7 febbraio, prima serata: Chiara e l’abito contro l’odio

La manifestazione è entrata nel vivo: Sanremo 2023 ha inaugurato la 73ª edizione della kermesse con i primi 14 artisti in gara e con il debutto di Chiara Ferragni nella veste di co-conduttrice. La musica, però, non è destinata a fermarsi. Nella seconda serata del Festival, in diretta su Rai1 dalle 20,50, scende in campo Francesca Fagnani, che presenta con Amadeus e con Gianni Morandi.

Chi canta: la scaletta

Si esibiscono i secondi 14 artisti in gara, secondo la scaletta annunciata nel corso della conferenza stampa del 6 febbraio (qui il programma dettagliato di tutte le serate). Le canzoni sono state scelte in base al loro genere e non tenendo conto dell’identità dell’artista – almeno in questa prima fase – ma sono state decise per dare omogeneità alla serata.

Vota la Giuria della Stampa, Tv (1), Radio (2) e Web (3) in maniera congiunta. Dalle votazioni emerge una classifica parziale, stavolta comprensiva delle prime due serate, che viene mostrata alla fine della seconda serata.

Di seguito, i Big in gara indicati secondo l’ordine di uscita:

Will Stupido

Modà Lasciami

Sethu Cause perse

Articolo 31 Un bel viaggio

Lazza Cenere

Giorgia Parole dette male

Colapesce Dimartino Splash

Shari Egoista

Madame Il bene nel male

Levante Vivo

Tananai Tango

Rosa Chemical Made in Italy

LDA Se poi domani

Paola e Chiara Furore

Gli ospiti e i co-conduttori della prima serata

Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice di Belve, presenta la seconda serata del Festival di Sanremo con Amadeus e Gianni Morandi. Si tratta della prima volta, per lei, con la sua presenza sul palco che è stata anticipata da Fiorello nel corso di una delle puntate di Viva Rai2 (che nella settimana del Festival si trasforma in Viva Rai2… Viva Sanremo!).

Tra gli ospiti, per la prima volta sul palco dell’Ariston tutti insieme, sono attesi Massimo Ranieri, Al Bano e Gianni Morandi. Un desiderio che si avvera per il direttore artistico, che li ha fortemente voluti per il suo quarto Festival consecutivo.

Non mancano gli ospiti internazionali, che tornano in Riviera dopo le restrizioni imposte dalla pandemia. Sul palco di Sanremo, nella seconda serata, si esibiscono i Black Eyed Peas.

Si aggiunge, inoltre, la presenza di Angelo Duro, annunciato nel corso di una delle puntate di Viva Rai2 con Fiorello. Si tratta quindi del primo intervento comico del Festival di Sanremo.

La classifica provvisoria

La classifica parziale emerge dalla votazione della Giuria della Sala Stampa (carta stampata e tv, radio e web).

Dal 14° al 6° posto

Anna Oxa – Sali

Olly – Polvere

gIANMARIA – Mostro

Ariete – Mare di guai

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Mr Rain – Supereroi

Cugini di Campagna – Lettera 22

Colla Zio – Non mi va

Mara Sattei – Duemilaminuti

Dal 5° al 1° posto

Leo Gassman – Terzo cuore

Ultimo – Alba

Coma_Cose – L’Addio

Elodie – Due

Marco Mengoni – Due vite

Dove guardare il Festival in tv e streaming

Il Festival di Sanremo va in onda in diretta su Rai1 (in 4K in HQ al canale 210) dalle 20,50, prendendo la linea dal PrimaFestival condotto da Andrea Delogu, Jody Cecchetto e gli Autogol. La manifestazione è trasmessa in contemporanea su RaiPlay – per la settimana di Sanremo visibile in tutto il mondo – ed è quindi fruibile su tutti i dispositivi elettronici dotati di connessione a internet (smartphone, PC, tablet, smart TV).