Sanremo 2023, Amadeus annuncia i primi superospiti (italiani) della seconda serata

A un mese da Sanremo 2023 Amadeus non sta più nella pelle e, di settimana in settimana, regala qualche succosa anticipazione al suo numerosissimo pubblico. Va delineandosi il cast della nuova edizione del Festival e, nel corso del TG1 delle 13.30 di oggi, il conduttore ha svelato un trittico di super ospiti che si esibiranno all’Ariston nella seconda serata: Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Tre nomi d’oro della musica italiana, che in passato hanno vinto la competizione e che ora si troveranno a calcare (insieme) il palco più prestigioso.

“Sanremo 2023”: Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi super-ospiti

Il mosaico di ospiti della nuova edizione del Festival di Sanremo si arricchisce di nuovi tasselli, a un mese dall’atteso inizio. Amadeus, anche quest’anno, ha tutta l’intenzione di formare un cast bomba, ricco di ospiti musicali e non solo che calcheranno, serata dopo serata, il prestigioso palco dell’Ariston. Vetrina di un nuovo annuncio è, come ormai da tradizione, il TG1 delle 13.30. Oggi infatti, nel corso del notiziario, il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023 ha svelato un trittico di ospiti da far venire i brividi: Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi.

I tre pilastri della musica italiana si esibiranno nel corso della seconda serata, come annunciato da Amadeus: “Ho detto a tutti e tre che sarebbero stati l’unico super ospite della seconda serata, cioè mercoledì 8 febbraio. Adesso sai cosa facciamo? Tutti e tre insieme quella sera: mai accaduto prima. Ognuno di loro è un grande ospite, ma tutti e tre insieme è un grande evento”.

Un trio che la storia del Festival, in fondo, l’ha già fatta. Al Bano vinse nel 1984 in coppia con Romina Power con Ci sarà. Tre anni dopo, nel 1987, fu il turno di Gianni Morandi (che sarà co-conduttore fisso di Amadeus a Sanremo 2023), che vinse al fianco di Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri con Si può dare di più. Massimo Ranieri, infine, ottenne il primo gradino del podio nel 1988 con Perdere l’amore.

Verso “Sanremo 2023”: le co-conduttrici, il caso Toffanin e la bufera su Madame

Amadeus ha tutta l’intenzione di fare le cose in grande, e l’annuncio di questo trittico di super ospiti ne è la dimostrazione. In vista del Festival di Sanremo 2023, il conduttore ha le idee ben chiare e ha già ottenuto il sì di numerose personalità della televisione, dello spettacolo e non solo. Oltre alla presenza fissa di Gianni Morandi, è stata arruolata Chiara Ferragni come co-conduttrice della prima e dell’ultima serata, mentre Francesca Fagnani affiancherà “Ama” in una delle restanti serate (non ancora specificata).

Resta invece un caso l’ipotetica partecipazione di Silvia Toffanin, che avrebbe rifiutato l’invito come confermato dalla manager della conduttrice di Verissimo: “Ho ricevuto la richiesta della disponibilità di Silvia Toffanin a partecipare anche a questa edizione di Sanremo. Silvia, lusingata, ha ringraziato ma ha declinato per motivi professionali”.

Il ritorno di Sanremo è programmato dal 7 all’11 febbraio, ma già da ora sorgono i primi gialli ancor prima che l’edizione abbia inizio. Resta infatti in bilico la posizione di Madame, nella polemica per la questione dei finti vaccini. La sua partecipazione tra i Big sembra al momento confermata, ma la vicenda è al centro di approfondimenti.