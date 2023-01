Amadeus smentito su Silvia Toffanin a Sanremo 2023. Il gesto per la Civitillo

Il presunto invito da parte di Amadeus nei confronti di Silvia Toffanin per Sanremo 2023 si è appena tinto ancor più di giallo. Un vero e proprio mistero a poche settimane dall’inizio del Festival della Musica Italiana, la kermesse più importante, un evento che ferma – quasi – l’Italia per una settimana intera. Tuttavia, c’è un rumore di sottofondo (anzi, più di uno, con la questione Madame): il conduttore e direttore artistico di Sanremo è stato smentito da Graziella Lopedota, l’agente della Toffanin e di tante altre vip note, con conseguente bufera social sul conduttore.

Silvia Toffanin a Sanremo 2023: Amadeus smentito dalla manager

Una vicenda a dir poco intricata, dobbiamo dirlo. E per comprendere la smentita su Amadeus di Graziella Lopedota, dobbiamo anche fare un passo indietro, alla dichiarazione di Silvia Toffanin in merito al rifiuto di prendere parte al Festival di Sanremo 2023. Stando alle indiscrezioni raccolte da Fanpage e dalla dichiarazione, Amadeus avrebbe invitato la Toffanin per l’edizione del 2020 e del 2023.

Ma la conduttrice di Verissimo avrebbe rifiutato: “Nello specifico Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche”. In prima battuta, Amadeus ha confermato l’invito del 2020, senza menzionare quello del 2023. Tuttavia a smentirlo ci ha pensato Graziella Lopedota che, raggiunta sempre da Fanpage, ha rilasciato una dichiarazione molto interessante.

Le parole di Graziella Lopedota su Silvia Toffanin a Sanremo

“Ho ricevuto la richiesta della disponibilità di Silvia Toffanin a partecipare anche a questa edizione di Sanremo. Silvia, lusingata, ha ringraziato ma ha declinato per motivi professionali”. L’agente della conduttrice di Verissimo ha dunque confermato la versione iniziale.

Sì, la Toffanin è stata invitata a partecipare all’edizione del 2023, ma ha rifiutato. Il giallo si è finalmente risolto? Lo speriamo, dal momento in cui c’è all’orizzonte un altro Caso a cui prestare attenzione, ovvero quello di Madame e dell’inchiesta Green Pass. L’artista potrebbe infatti essere squalificata da Sanremo, anche se Amadeus per il momento ha confermato la sua presenza.

Silvia Toffanin, il gesto per Giovanna Civitillo

Si potrebbe fare l’errore di credere, a questo punto, che i rapporti tra Silvia Toffanin e la famiglia di Amadeus non siano così distesi. In realtà è un pensiero lontano dalla realtà, e non dobbiamo alimentare questa polemica. Proprio domenica 8 gennaio, oltretutto, è attesa Giovanna Civitillo nel salotto di Verissimo. Secondo Fanpage, l’intervista è stata registrata proprio poco prima di Natale, e ovviamente non mancheranno riferimenti al grande amore che prova nei confronti del marito.

Amadeus, l’invito a Silvia Toffanin per il 2024

“Le porte, per quanto mi riguarda, sono aperte. Mi piace, è molto brava. Magari il prossimo anno, che sarà il mio ultimo Festival, sarò felice di averla con me e glielo richiederò. E magari mi dirà di sì”. Il conduttore di Sanremo è noto per essere uno che non si arrende. Anzi, tutt’altro. Per questo motivo, ha voluto in qualche modo “moderare” la polemica che è sorta, e riconfermare il suo sostegno nei confronti della Toffanin. La vedremo magari sul palco, il prossimo anno? Di certo è presto per dirlo, ma non è impossibile.