Amadeus rompe il silenzio sul rifiuto di Silvia Toffanin a Sanremo

L’invito di Silvia Toffanin a Sanremo è diventato un vero e proprio “Caso” – ma del resto il 2022 è stato l’anno dei casi televisivi – tanto che si sono susseguite diverse smentite e conferme. Facciamo un passo indietro: la Toffanin, conduttrice richiestissima e punta di diamante di Mediaset, è stata invitata da Amadeus per Sanremo. Il suo rifiuto non è passato inosservato, anche perché è stato letto come uno sgarbo nei confronti del conduttore. Amadeus ha pensato – bene – di rompere il silenzio a riguardo, durante la presentazione del Capodanno di Rai Uno a Perugia.

Sanremo, Amadeus pone fine alla polemica su Silvia Toffanin

Amadeus ha deciso di replicare alla polemica nata dopo il rifiuto di Silvia Toffanin a salire sul palco di Sanremo. La conduttrice di Verissimo avrebbe sottolineato in una nota di aver declinato l’invito (e per ben due volte). In seguito è stato scatenato anche una sorta di “dubbio”, in quanto alcune fonti di TV Blog hanno riportato delle informazioni diverse: “Nessuna chiamata per Silvia Toffanin”, facendo intuire tutt’altro rispetto alle versioni precedenti.

A chiarire la situazione ci ha pensato il conduttore e direttore artistico in persona. “Avevo chiesto a Silvia Toffanin di venire al mio primo Sanremo, nel 2020. Lei, carinamente, aveva declinato l’invito dicendomi: ‘Non me la sento, magari più avanti vediamo’. Le porte, per quanto mi riguarda, sono aperte. Mi piace, è molto brava. Magari il prossimo anno, che sarà il mio ultimo Festival, sarò felice di averla con me e glielo richiederò. E magari mi dirà di sì”.

Il palco dell’Ariston, si sa, non è facile da gestire: è quello più difficile in televisione, con ogni probabilità. La diretta prevede anche una modalità di conduzione diversa, ed è forse questo quello che può pesare nella scelta. Ma per la Toffanin le porte sono aperte, nonostante la dichiarazione che ha ovviamente incuriosito il pubblico, soprattutto per il giallo che ne è seguito.

La nota di Silvia Toffanin su Sanremo

“In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione. È vero che la proposta le è stata fatta, è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche”, così recitava la nota della Toffanin in merito al rifiuto ad Amadeus.

Il rapporto tra Silvia Toffanin e Amadeus

A questo punto è anche lecito chiedersi in quali rapporti siano effettivamente Silvia Toffanin e Amadeus. Ancora una volta è stato proprio il conduttore a mettere in chiaro la questione: “Ci sentiamo tante volte e anche per gli auguri, non abbiamo mai affrontato l’argomento ultimamente, non è detto non accada in futuro”. Nessun accenno a quanto replicato dalla Toffanin, dunque: le versioni, poi, non coincidono. Non ha fatto menzione all’invito del 2023, a quanto pare mai arrivato a destinazione. Rimarrà il dubbio (e la speranza) di vederli insieme per Sanremo 2024.