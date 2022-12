Silvia Toffanin chiude con “Verissimo” e interviene su Instagram. Il suo messaggio

Fonte: Ansa Silvia Toffanin, il messaggio condiviso sul profilo Instagram di "Verissimo"

Silvia Toffanin è intervenuta su Instagram nelle scorse ore, evento più unico che raro considerato il suo scarso feeling con il mondo dei social. La conduttrice questa volta ha rotto il silenzio e fatto un’eccezione, condividendo sulla pagina ufficiale di Verissimo un accorato messaggio a Sinisa Mihajlović. L’addio all’ex calciatore e allenatore è arrivato al termine di una puntata a lui dedicata, e le parole della conduttrice sono cariche di dolore e commozione.

Silvia Toffanin interviene sui social: il raro (ma toccante) messaggio social

In un mondo in cui ogni personaggio pubblico possiede almeno un profilo social, Silvia Toffanin rappresenta un’illustre eccezione. La conduttrice Mediaset è infatti assente da ogni social, non possiede alcun account e, nelle rare volte in cui interviene per condividere annunci o messaggi, lo fa per vie traverse. Come quanto accaduto nelle scorse ore, quando ha preso in mano il profilo Instagram di Verissimo per condividere un messaggio davvero speciale.

L’addio a Sinisa Mihajlović è un dolore profondo e difficile da metabolizzare per tutti coloro che l’hanno supportato e che, conoscendolo o non, gli hanno voluto un gran bene. Nelle ultime ore sono sopraggiunte numerose manifestazioni d’affetto per l’ex calciatore ed allenatore, e anche Silvia Toffanin ha voluto omaggiarlo. Nella puntata di Verissimo – Le Storie, la conduttrice ha mandato in onda la replica dell’intervista che fece al campione a gennaio 2020, in cui ha ripercorso la sua lotta contro la leucemia che, alla fine, non è riuscito a sconfiggere.

Pochi istanti dopo l’intervista, nonostante lo scarso feeling con i social, Silvia Toffanin si è esposta pubblicamente condividendo un messaggio sul profilo della trasmissione e ricordandolo con profondo affetto: “Quel giorno a Bologna con la tua amata Arianna non lo dimenticherò mai. Ricorderò per sempre il tuo coraggio, la tua umiltà e il tuo sorriso. È stato un onore conoscerti. Ciao Sinisa, ci mancherai. Silvia”. E, a corredo, uno scatto che li ritrae sorridenti, l’uno al fianco dell’altra, proprio nell’occasione di quell’intima intervista.

Silvia Toffanin e “Verissimo – Le storie”: il ricordo di Sinisa Mihajlović

Il dolore per la scomparsa di Sinisa Mihajlović ha travolto inevitabilmente anche Silvia Toffanin, cui ha dedicato una buona parte di puntata. La conduttrice ha chiuso questa prima parte di stagione di Verissimo, mandando in onda le repliche delle migliori interviste realizzate negli ultimi mesi. E anche nelle prossime settimane Verissimo – Le storie allieterà il pubblico, in attesa dei nuovi appuntamenti in programma a partire dal nuovo anno.

Intanto si moltiplicano le manifestazioni di affetto per la morte di Sinisa Mihajlović, simbolo di forza, coraggio e determinazione. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile in tutte le persone che gli hanno voluto bene. Tanti i messaggi d’affetto di colleghi e amici, come Gianni Morandi e Francesco Totti, oltre ovviamente allo straziante ricordo della sua Arianna e delle figlie Viktorija e Virginia. “Quando non sarai più parte di me ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte” il commosso messaggio della moglie.