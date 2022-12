Sinisa Mihajlović: “Uomo coraggioso e generoso”. Il ricordo commosso dei Vip

Una notizia, quella della morte di Sinisa Mihajlović, che è stata come una doccia fredda per le tante persone, Vip ma non solo, che lo hanno conosciuto o apprezzato. Un uomo, un marito, un padre, uno sportivo: ogni ricordo commosso ci restituisce la misura dell’eredità che ha lasciato con la sua vita.

E sono stati in tanti, dal momento in cui è stata diffusa la notizia della sua morte, a volerlo celebrare, a scrivere pensieri per salutarlo e tributarlo: “Uomo coraggioso e generoso”, ha detto Gianni Morandi tra i tanti Vip a dedicare un pensiero all’ex calciatore.

Sinisa Mihajlović, i ricordi commossi dei Vip

Sinisa Mihajlović ha giocato in diverse squadre del campionato italiano, ha fatto sognare con le sue prodezze sul campo, ha lasciato un segno indelebile nella storia sportiva. Di lui hanno scritto in tanti, per celebrare l’uomo e il calciatore, e restituendo un ritratto fatto di affetto e di ricordi speciali.

Come quello di Gianni Morandi che, a corredo di uno scatto che li ritrae assieme, ha spiegato: “Caro Siniša, non ci voglio credere. Ho sempre pensato che avresti vinto anche questa battaglia, era troppo presto per andarsene… Oltre a essere un vero campione, sei stato un uomo coraggioso e generoso: lo hai dimostrato in tutta la tua vita. Conoscerti e passare tanti momenti insieme è stato un grande regalo, ti voglio bene e non ti dimenticherò mai”.

Cesare Cremonini, bolognese, ha scritto sul suo profilo Instagram un pensiero profondo: “Con grande dolore apprendo della morte di Siniša Mihajlović. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e ammirare la sua straordinaria forza e umanità, la gentilezza allegra e generosa con cui si esprimeva con gli amici incontrati qui a Bologna, i gesti colmi di amore rivolti verso i suoi cari. Grazie Sinisa. Le mie più sincere condoglianze e vicinanza alla sua famiglia”.

Ma tanti anche i messaggi degli sportivi come quello, brevissimo ma pieno di significato, di Francesco Totti che ha scritto: “Ciao amico mio, mi mancherai”.

E poi molte società sportive: a partire dal Bologna, che ha allenato fino all’esonero a settembre scorso. E ancora l’account degli Azzurri che ha condiviso le parole del CT della Nazionale: “Questo è un giorno che non avrei mai voluto vivere, perché ho perso un amico con cui ho condiviso quasi 30 anni della mia vita, in campo e fuori – ha detto Roberto Mancini -. Non è giusto che una malattia così atroce abbia portato via un ragazzo di 53 anni, che ha lottato fino all’ultimo istante come un leone, come era abituato a fare in campo. Ed è proprio così che Sinisa resterà per sempre al mio fianco, anche se non c’è più, come ha fatto a Genova, a Roma e a Milano e successivamente anche quando le nostre carriere hanno preso strade diverse”.

Sinisa Mihajlović, le parole delle donne della televisione

Anche tante vip dello spettacolo hanno voluto celebrare Sinisa Mihajlović, con parole che restituiscono la misura dell’affetto che in tanti provavano per lui. Come Barbara D’Urso che su Twitter ha scritto: “Ho appena letto… Che enorme dispiacere… La tua forza rimarrà per sempre un esempio… Ciao campione”.

Anche Sonia Bruganelli ha condiviso un tweet e il suo pensiero è andato alla famiglia di Sinisa Mihajlović: “Un pensiero d’amore a chi rimane. Rip grande uomo”. E anche dalla famiglia, dopo il comunicato stampa pieno di amore per comunicare la morte di Sinisa, sono arrivati primi pensieri commossi per ricordare il papà, il marito, l’uomo.

Alba Parietti attraverso il profilo Instagram ha sottolineato l’esempio che Sinisa ha dato: “Addio guerriero. Ho avuto il privilegio di conoscerti con la tua meravigliosa famiglia, ho avuto modo di apprezzare il condottiero, il leader, l’eroe. L’eroe che come tanti come tutti affronta la vita con tutto ciò che anche di orribile riserva con il sorriso. Vicino a tua moglie e ai tuoi figli. Grazie dell’esempio che hai dato”. Mara Venier – invece – ha condiviso un’intervista fatta a Domenica In e ha scritto: “Rimarrai sempre nel cuore di tutti noi caro Sinisa… Un grande dolore… Un abbraccio ad Arianna e a tutta la famiglia”.

E tanti, tantissimi, altri pensieri speciali di chi lo ha conosciuto e con lui ha condiviso parte del percorso di vita.

Sinisa Mihajlović, il funerale a Roma

Dopo l’annuncio più difficile, quello della morte, è stata stabilita la data per il funerale di Sinisa Mihajlović scomparso a 53 anni dopo che dal 2019 lottava contro la leucemia. L’ultimo saluto si terrà lunedì 19 dicembre alle 11 a Roma, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.