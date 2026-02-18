Fabrizio Corona, le parole dopo il ricovero: “Sto male e non riesco a guarire, ma non posso fermarmi”

L'ex re dei paparazzi ha confessato di avere un'infezione che non riesce a curare, e nonostante il parere dei medici non può fermarsi

Qualche giorno fa Fabrizio Corona si era mostrato su X su un letto d’ospedale, suscitando curiosità e preoccupazione tra i suoi fan. L’ex re dei paparazzi aveva poi spiegato di essere ricoverato nel reparto di cardiologia del Fatebenefratelli di Milano a causa di una grave infezione: un problema che lo affligge e che non riesce a risolvere, perché non riesce a fermarsi.

Fabrizio Corona, dopo il ricovero svela come sta

I due scatti pubblicare su X – l’ex Twitter, unico profilo social dove gli è concesso ancora condividere dei contenuti – hanno decisamente attirato l’attenzione di fan e curiosi. Nelle foto Fabrizio Corona prima su un letto d’ospedale, disteso con un braccio a coprire il volto, poi con degli elettrodi sul petto. “Non mi state fermando, mi state ricreando“, aveva scritto a corredo delle foto, suscitando da un lato preoccupazione e dall’altro una certa curiosità sulle sue vere condizioni di salute.

A Fanpage l’ex re dei paparazzi aveva dichiarato di essere stato ricoverato per tre giorni nel reparto di cardiologia del Fatebenefratelli di Milano, per “un’infezione grave“, spiegando, sempre con una certa ironia, che si trattava delle “macumbe di Signorini”.

Adesso Corona ha raccontato qualcosa in più sulle sue condizioni di salute, dipanando qualche dubbio. Ospite di Fabio Brescia a Radio Marte, ha rivelato: “Sto male, ho una malattia, una roba brutta che non guarisce. Sono stato ricoverato varie volte, da due mesi non riesco a curarla”. Il consiglio di tutti pare sia stato quello di riposare, ma l’ex re dei paparazzi di fermarsi non ne ha proprio intenzione.

“Per me è uno sforzo. I medici dicono “ti devi fermare 10 giorni”, un amico con cui lavoro mi dice ‘I grandi campioni si fermano e ripartono’, ma io non ho il tempo, soprattutto ora”, ha continuato Corona. “In questo momento ogni giorno vale oro. Sto combattendo la battaglia più importante della mia vita, ogni giorno ha un valore, non posso permettermi di stare 4 giorni a letto”.

Fabrizio Corona e il ritorno di Falsissimo

Dopo i tre giorni di ricovero nel reparto di cardiologia del Fatebenefratelli di Milano, Fabrizio Corona è tornato subito operativo. È infatti volato a Napoli per essere ospite del programma Peppy Night di Peppe Iodice, in onda su Canale21, dove ha svelato il ritorno di Falsissimo. Uscirà una nuova puntata del suo format di YouTube il 2 marzo, che promette già di essere esplosiva.

Corona ha anticipato che la nuova puntata di Falsissimo sarà dedicata proprio a Mediaset e ad Alfonso Signorini, nonostante il provvedimento che gli vieta di diffamare il conduttore e la causa civile promossa nei suoi confronti da sei soggetti vicini all’azienda, ovvero Marina e Pier Silvio Berlusconi, Gerry Scotti, Maria De Filippi, Samira Lui e Ilary Blasi. “Il mio canale YouTube non è chiuso, il 2 marzo ci sarà la resa di conti. Mediaset e Alfonso Signorini dovranno avere paura”.

L’ex re dei paparazzi ha confermato il ritorno di Falsissimo anche in una recente ospitata in discoteca: “Sarà una puntata terrificante – ha spiegato ai fan -. Non è che, adesso, con la causa di 160 milioni e il canale bloccato abbiamo ‘paurina’. La puntata la facciamo su Signorini e Mediaset. A questo giro però rigiro le carte”.