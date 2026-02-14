Fabrizio Corona ha pubblicato due foto che lo ritraggono in un letto d'ospedale: come sta davvero l'ex re dei paparazzi

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Fabrizio Corona ricoverato in cardiologia: come sta

Fabrizio Corona è finito in ospedale e, grazie allo scampolo di vita social che gli resta, ha aggiornato prontamente i fan. Considerando la delicata situazione nella quale si ritrova, far spegnere i riflettori su di sé è l’ultima cosa che vuole. Per questo motivo anche un aggiornamento in clinica risulta una mossa convincente. Detto ciò, ma come sta realmente? I suoi fan hanno di che preoccuparsi?

Perché Fabrizio Corona è stato ricoverato

L’unico social che Corona può ancora utilizzare è X (ex Twitter), anche perché Elon Musk non nega un posto davvero a nessuno. È qui che tiene in vita il proprio seguito e ha pubblicato due scatti che quasi sembrano gridare: non dovrei fare tutto ciò che faccio, considerando anche le mie condizioni di salute, ma vado avanti per tutti voi.

Questo odierno William Wallace, senza trucco e kilt, opta dapprima per un’immagine dolorante, con il braccio a coprire il volto, una coperta a tenere il corpo caldo, che i 20-30 anni sono ormai lontani, e tutt’intorno una stanza alquanto piccola e comune.

La seconda immagine è invece a petto e ventre scoperto, durante un test. Scelte ben oculate, per allertare e incuriosire al tempo stesso. Che però nessuno pensi che il suo animo condottiero sia stato domato: “Non mi state fermando. Mi state ricreando”.

Tutto ciò ha portato i fan ad analizzare ogni singolo dettaglio condiviso. Sul monitor erano visibili i dati relativi alla pressione del 51enne, alquanto elevati. Per questo la redazione di Fanpage ha deciso di indagare un po’ e ha ottenuto una risposta: “Ricoverato in cardiologia. (…) Sono le macumbe di Signorini”.

Caso Mediaset e problemi di pressione

Sappiamo che Mediaset è pronta a una lunga e dura battaglia legale, con ben 160 milioni di euro lasciati pendere sulla testa di Corona. Chi non avrebbe la pressione alta in una situazione del genere.

Lui non intende fermarsi e ha detto di voler tornare presto con il suo racconto sul presunto sistema televisivo. Nell’immediato, però, ha bisogno di riposo. Quando il monitor segna 167/110, in effetti, non si ha molta scelta.

Il ricovero sarebbe dunque frutto di un mix di elementi. Dalle abitudini non proprio salutari dei decenni passati all’età che avanza, passando ovviamente per la situazione personale che sta vivendo. Non ci sarebbero però sintomi gravi di cui preoccuparsi. Tutto lascia pensare a un semplice check-up, condito dai soliti toni dell’ex re dei paparazzi.

Una scelta, quella di condividere questi scatti, un po’ fuori personaggio per lui. Quando però ci si ritrova di colpo spalle al muro, continuare a gridare non basta. Occorre fidelizzare ed è quello che sta facendo con un’intera generazione.