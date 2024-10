Brie Larson rompe le regole (7), ma Pamela Anderson non ha rivali (10): le pagelle dei look all’evento Armani

Ilha piantato una fondamentale parte del suo cuore proprio dove il cuore gli è stato rubato:- 90 anni lo scorso 24 luglio - ha inaugurato non a caso nellala nuova nicchia del vero lusso italiano, e lo ha fatto con un mastodonticoora situato presso Madison Avenue. La modalità perfetta per dare il via alle celebrazioni è stata attuata presentando l'attesissima nuova, un'assenza che ha pesato durante la scorsa Milano Fashion Week, con l’inaspettata aggiunta di una linea esclusiva per gli ospitali newyorkesi. Per ammissione dello stesso stilista New York è sempre stata una città speciale per lui, fonte di preziosa ispirazione, densa di un fascino magnetico dal sapore anni Trenta-Quaranta. E sono proprio quelle peculiari atmosfere che ritroviamo nella inedita collezione, interpretata in chiave più dinamica, attuale e poco nostalgica. L’apertura del maestoso edificio, per Armani, simboleggia un autentico tributo alla città ed al suo spirito caratteristico ad ammaliarlo. Insomma, quella che si direbbe una data memorabile per la già brillante carriera dell’artista: non se la sono persa le, accorse nella città che non dorme mai agghindate di tutto punto a tenere alto l’onore italiano.