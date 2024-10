Fonte: Getty Images Giorgio Mastrota

“Cosa fa oggi il re delle televendite?”. Una delle domande più gettonate, considerando la fama di Giorgio Mastrota: indimenticabile in televisione, è lui il volto che associamo (quasi) sempre alle televendite. Oggi si è trasferito in Valtellina, esattamente nel cuore delle montagne lombarde, a Bormio, con la sua famiglia. E Milano? Ci torna solamente per lavoro. Nel 2024, l’ex bello della tv ha compiuto 60 anni: la sua è una vita piena di affetti e di impegni.

Giorgio Mastrota, cosa fa oggi

Sono 60 gli anni compiuti da Giorgio Mastrota il 15 maggio: gli spot continuano a essere il suo impegno principale, ma non certamente l’unico, fa sapere al Corriere della Sera in una lunga intervista. “Sono appena tornato da una crociera per un gruppo assicurativo in cui ho presentato una serata, ho fatto Casa Mastrota su Food Network, partecipato a I Migliori anni su proposta di Carlo Conti anche se c’era da stare a Roma tutti i weekend e non fa più per me”.

Fonte: IPA

Eppure, arrivato a questa età, Mastrota sente di aver “dato”. Il suo sogno è di trascorrere più tempo con la famiglia, con sua moglie Floribeth Gutierrez (che ha sposato nel 2022), con i figli. Ma anche riempire la vita con “aria buona” – la stessa che si respira in Valtellina – e trovare più tempo per praticare sport. La vita a 60 anni è diversa da quella a 40, quando “c’erano le serate, il divertimento, la notorietà”. Oggi Mastrota è un uomo più consapevole di aver bisogno dei suoi tempi, quelli che detta con gli spot (e che non potrebbe dettare, invece, con i programmi televisivi).

La carriera nelle televendite

Durante la sua carriera, Mastrota è stato “Il più bello d’Italia”, oltre che conduttore, attore, o ancora protagonista di fotoromanzi. Ma indubbiamente il titolo con cui lo conosciamo maggiormente è “re delle televendite”. Un lavoro che gli ha permesso di vivere più che dignitosamente, e che porta avanti da quasi 34 anni. Testimonial di materassi, isolanti, poltrone e compro oro, mettendoci la “faccia”, come si suol dire, è lui che sceglie i venditori con cui collaborare, verificando in prima persona la produzione, così come tutti i dati, incluse informazioni sulla reputazione e sui costi.

Ma lui non è mai (davvero) andato via dalla televisione: spesso gli hanno proposto dei reality, dal Grande Fratello Vip all’Isola dei famosi, ma lui ha sempre detto di no, per via del suo lavoro. “Se sparisci ti rimpiazzano. Ecco perché quando mi hanno chiamato per i reality, ho risposto: niente, io devo lavorare. Il primo no è del 2001: mi offrivano Furore, la notorietà sarebbe durata un anno poi chissà. Nel frattempo avrebbero dato le pubblicità ad altri. Io ho fatto la mia scelta“.

Fonte: IPA

Ha partecipato, però, a una puntata con la Gialappa’s (più che volentieri), ma ha rifiutato Tale e Quale Show. Motivo: troppo tempo lontano da casa. La sua vita oggi è certamente piena: ha quattro figli con tre mamme, oltre che due nipotini. E con la sua ex storica, Natalia Estrada, una storia vissuta sotto i riflettori, una vera e propria “coppia da copertina”, i rapporti sono buoni. La sua? Una famiglia allargata, certo, ma non troppo. “Non facciamo il Natale insieme però i rapporti sono buoni”, ha detto al Corriere sulla Estrada. “Amadeus la voleva a Sanremo, chiese a me di fare da tramite. Poi lei disse no”.