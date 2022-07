Giorgio Mastrota, nozze dopo 10 anni di amore. E l’ex Natalia Estrada non ci sarà

Fonte: IPA Giorgio Mastrota sposa Floribeth ma non invita l'ex Natalia Estrada

Ha dovuto rimandare per ben due anni, a causa della pandemia, ma finalmente è giunto il momento per coronare il suo sogno d’amore: Giorgio Mastrota si prepara a convolare a nozze con la fidanzata Floribeth Gutierrez. A rivelare i dettagli è stato lo stesso conduttore in un’intervista al settimanale Nuovo, svelando anche un particolare che non passa di certo indifferente: l’ex moglie Natalia Estrada, con cui è stato sposato per sei anni e dalla quale si è separato nel 1998, non sarà tra gli invitati.

Giorgio Mastrota, i dettagli delle nozze con Floribeth Gutierrez

L’emergenza sanitaria ha fatto saltare i piani di molti e le celebs come Giorgio Mastrota non ne sono stati esenti. Proprio a causa della pandemia da Covid-19, infatti, il “Re delle televendite” ha dovuto rimandare il matrimonio con la sua Floribeth per ben due anni, in attesa che la situazione tornasse (almeno in parte) alla normalità e per celebrare il suo decennale amore senza restrizioni né mascherine.

Ne aveva parlato in un’intervista a DiPiù TV nel 2020, quando tutto ha avuto inizio e siamo stati costretti a barcamenarci tra lockdown e precauzioni varie: “Io e Flo non abbiamo fretta: vogliamo una cerimonia senza mascherine, distanze o limiti al numero degli ospiti come adesso. Per completare il quadro: noi due, i nostri due figli. Le nozze servono a suggellare tutto”. In quell’occasione il conduttore aveva anche confermato che la cerimonia non si sarebbe svolta in Chiesa – come aveva fatto in prime nozze con Natalia Estrada – bensì in Municipio, alla presenza di tutti i suoi figli, dei nipoti e degli amici più cari.

Oggi finalmente l’attesa è finita e Giorgio Mastrota è al settimo cielo: “Celebreremo le nozze dopo 10 anni insieme e io sono davvero molto contento” ha detto al settimanale Nuovo, aggiungendo qualche dettaglio in merito alla cerimonia. Niente di pomposo né mediatico, semplicemente un evento riservato alle persone care, “una festa tranquilla in un agriturismo valtellinese di un nostro amico. Insomma, festeggeremo le nozze in alta quota”.

Mastrota, perché l’ex moglie Natalia Estrada non è invitata alle nozze

Dieci anni di amore con Floribeth Gutierrez sono tanti e Giorgio Mastrota li ha vissuti appieno. La relazione è stata per lui una rinascita e gli ha anche donato due splendidi figli, Matilde e Leonardo. Il conduttore ne ha anche due più grandi nati dal primo matrimonio con la showgirl Natalia Estrada, Natalia Jr e Federico, la prima dei quali di recente lo ha anche reso nonno.

E proprio a proposito dell’ex moglie, Mastrota ha tenuto a ribadire che non sarà presente alle nozze con Floribeth, con quel pizzico di ironia che da sempre lo contraddistingue: “Siamo in ottimi rapporti, ma io non sono certo come Flavio Briatore le cui ex vanno tutte d’accordo. Insomma, viviamo in due mondi separati”, alludendo alla foto “di gruppo” che l’imprenditore ha recentemente diffuso, in cui appare al fianco delle sue ex importanti (Naomi Campbell, Elisabetta Gregoraci e Heidi Klum).

Mastrota e la Estrada hanno mantenuto dei buoni rapporti, soprattutto per il bene dei figli. Ma le loro strade sono ormai divise da tempo ed è comprensibile il desiderio del conduttore di mantenerle tali.