Giorgio Mastrota non si sposa più: saltano le nozze

Giorgio Mastrota non si sposa più. Il conduttore, che aveva programmato le nozze con la compagna per settembre, non giurerà amore eterno alla compagna Floribeth Gutierrez, almeno per ora. L’ex di Natalia Estrada ha rivelato di aver annullato il matrimonio in attesa che l’emergenza sanitaria termini, per sposarsi senza mascherine e in totale sicurezza.

“Io e Flo non abbiamo fretta: vogliamo una cerimonia senza mascherine, distanze o limiti al numero degli ospiti come adesso – ha confessato Mastrota a DiPiùTv -. Per completare il quadro: noi due, i nostri due figli. Le nozze servono a suggellare tutto”. La data della cerimonia non è stata ancora fissata, ma sarà di sicuro in Municipio. “Ci sposeremo in municipio perché con Natalia mi ero sposato in Chiesa – ha chiarito Giorgio -. Però un mio caro amico frate mi ha promesso che verrà per tenere un discorso. Alla nozze ci sarà tutta la mia tribù: i miei quattro figli e i miei due nipoti. Sarà bellissimo”.

Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez hanno due figli, Matilde e Leonardo. Il conduttore ha altri due figli: Natalia Junior, frutto del matrimonio con la Estrada, e Federico, nato da una relazione precedente. La primogenita inoltre lo ha reso nonno di due bambini. Una famiglia allargata quella di Giorgio, che non vede l’ora di festeggiare un evento così importante come il matrimonio.

Mastrota è stato sposato con Natalia Estrada dal 1992 al 1998. Una amore nato quando lui lavorava nell’emittente Telecinco, a Madrid, coronato in seguito dalle nozze e dalla nascita della figlia Natalia. Oggi i due sono rimasti amici: Giorgio è diventato il re delle televendite, mentre la Estrada si è allontanata dalla tv e vive in un ranch con il nuovo compagno dove si occupa dei suoi amati cavalli.

“Eravamo la coppia del momento negli anni Novanta – aveva confessato lui qualche tempo fa, ricordando l’ex moglie -, ma ci siamo fatti prendere dal turbinio delle emozioni saltando alcune tappe. È rimasto il frutto meraviglioso, che è nostra figlia, ma devo ammettere che come marito non ero il massimo: avevo la testa altrove […] Oggi sono molto felice, la famiglia è la mia vita”.