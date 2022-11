Sanremo 2023, perché Natalia Estrada ha detto no: la strana proposta di Amadeus

Tutti vorrebbero andare a Sanremo almeno una volta nella vita: è il palco più importante, che trasmette anche un certo livello di stress, non da poco, tanto che anche i più “rodati” – come Checco Zalone – si sono detti preoccupati di affrontarlo. Quest’anno è il turno di Chiara Ferragni, che teme il palco. Ma se da una parte c’è chi acconsente ad andare, dall’altra c’è anche chi dice no, come Natalia Estrada, che, nonostante la “strana” proposta di Amadeus, ha ugualmente rifiutato.

Sanremo 2023, perché Natalia Estrada ha rifiutato

Il conduttore di Sanremo – per la terza volta – è Amadeus, che ha dimostrato di saper reggere il palco, ma anche di saperlo un po’ “svecchiare”. In particolare, però, sta facendo discutere il “no” di Natalia Estrada, rivelato al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. In effetti, la Estrada è assente in televisione da ormai diversi anni, e sarebbe stato un vero e proprio colpo per il conduttore.

Ma non c’è stato nulla da fare, purtroppo. “Mi dispiace dire di no, ma non voglio riaprire una porta che avevo chiuso, perché mi sfuggirebbe il controllo di poter fare quello che mi piace. Amadeus mi ha persino proposto di entrare all’Ariston a cavallo“, ha raccontato sulle pagine di Chi. Ormai, la televisione appartiene al suo passato: ha una nuova vita.

Del resto, è stata una icona del piccolo schermo degli anni ’90, e indubbiamente per molti sarebbe un vero e proprio ritorno gradito. Una sua incursione a Sanremo avrebbe convinto tutti, ma, alla fine, non subisce più il fascino dei lustrini, dello star system, ed ecco perché ha rifiutato la proposta di Amadeus, che le avrebbe persino permesso di arrivare a cavallo. Una concessione di certo strana, ma che ha lasciato intendere il suo forte desiderio di riportare Natalia sullo schermo.

Sanremo 2023, Amadeus annuncia i big e i giovani

Nonostante il “no” di Natalia Estrada, Amadeus non si è certo demoralizzato. Tutt’altro. Perché, ormai, manca poco anche all’annuncio ufficiale dei Big che ammireremo sul palco del Festival di Sanremo. Pare, infatti, che farà il suo annuncio ufficiale al Tg1 di domenica 4 dicembre, alle ore 13.30. Intervenuto per la Milano Music Week, ha comunque dato qualche anticipazione per quello che è l’evento musicale più importante per l’Italia.

Nonostante manchino ancora i Big all’appello, è stato comunque già annunciato il cast completo di Sanremo Giovani. A farlo è stato Amadeus, con un video sui social ufficiali. Dodici cantanti, infatti, si sfideranno il 16 dicembre 2022, la finale, che ovviamente sarà in diretta dal Teatro Casinò di Sanremo. Alla fine, tre di loro saranno ammessi in gara insieme ai Big.

Sanremo 2023, quando inizia: le date

Manca poco ormai: i motori si stanno scaldando, e la data è fissata dal 7 all’11 febbraio. Per il momento, sappiamo che Gianni Morandi è il co-conduttore scelto da Amadeus, così come Chiara Ferragni. Assente in gara invece Fedez, che ha voluto lasciare questo momento per la moglie. In ogni caso, sarà un successo: ne siamo certe, e non vediamo proprio l’ora di assistere al grande annuncio del conduttore sui Big.