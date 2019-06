editato in: da

La gonna in pelle è un capo che, a momenti alterni, entra ed esce dal guardaroba. Declinata in varie fogge e in vari stili, è un capo che piace o non piace. Vediamo come abbinarlo a seconda del nostro stile e fisico.

La gonna in pelle, idee di look: in generale

La gonna in pelle, che ovviamente può essere anche in ecopelle (anzi, meglio!), non è un capo semplicissimo. In sè, è un tipo do gonna prettamente casual, che non si presta a contesti formali o molto eleganti. Il mio consiglio, in generale, è quello di metterla quindi solo in contesti in cui non siete obbligate ad adottare un dress code particolarmente elegante. Per quanto riguarda il modello di gonna da scegliere, dovete orientarvi a seconda della vostra forma fisica.

La gonna in pelle, idee di look: la mini

La mini in pelle (come la mini in generale) è una gonna che si addice in particolare a chi vuole mettere in evidenza le gambe, quindi i fisici a mela, a triangolo rovesciato o a rettangolo. In caso la portiate in mezza stagione (e comunque se avete più di 35 anni), il mio consiglio è quello di mettere le la mini in pelle tassativamente con una calza super coprente. In ogni caso, sempre scarpe basse, vi raccomando.

La gonna in pelle, idee di look: a ruota

Il modello a ruota è più adatto ad un fisico a clessidra o a pera, perchè aiuta ad enfatizzare il punto vita e a mascherare i fianchi. Da portare con maglie strette o in figura, oppure con top corti. Approvata anche l’abbinata con una giacca in pelle corta.

La gonna in pelle, idee di look: plissé

Il modello plissé, specialmente lungo, è adatto ai fisici a rettangolo o a triangolo rovesciato, se portata con una maglia blusante, oppure a quelli a pera con il punto vita in evidenza. Qui vedo molto bene anche una giacca corta in denim.