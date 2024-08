Gonna a portafoglio: come indossarla con stile

Fonte: Getty Images Idee di look con la gonna a portafoglio

La gonna a portafoglio è un capo molto versatile, che si presta bene per essere il pezzo forte di molti look, dai più casual ai più business. Ecco qualche idea per indossarla con stile!

A chi sta bene la gonna a portafoglio

La gonna a portafoglio è una gonna praticamente “aperta”: si tratta di un’unica fascia di tessuto che viene chiusa con due bottoni all’altezza dei fianchi, ripiegandosi proprio come un portafoglio. Per com’è realizzata, ha l’enorme vantaggio di essere facilmente regolabile: vi basta, nel caso sia necessario, spostare i bottoni, in modo da allargarla o stringerla di qualche centimetro, finché il fitting non diventa perfetto per voi. È una gonna che può essere portata alta in vita oppure un po’ più bassa sui fianchi, quindi potete gestirla a seconda della vostra fisionomia. Se avete il punto vita segnato, potete alzarla, in modo da portarla a vita alta. Se invece avete fianchi sottili e dritti, potete portarla anche più bassa, equilibrando poi gli altri capi.

Fonte: Getty Images

Quando indossare la gonna a portafoglio

È un capo che può essere davvero indossato in qualsiasi contesto: in quelli più eleganti vi basterà scegliere un modello lungo, in contesti più sportivi una mini, in situazioni più business potrete portarla in versione midi. Anche il colore può essere gestito allo stesso modo, optando per tonalità come nero, grigio, blu o gessati in ufficio, colori scuri come nero, blu notte, bordeaux per la sera e tutti i colori brillanti per il giorno e le occasioni più easy.

Idee di look estive con la gonna a portafoglio

Leggera in bianco

Il bianco è senza dubbio un colore estivo e fresco: se vi piace l’idea, preferite un capo in materiali morbidi e scivolati, come il jersey di cotone, il tencel o le ecoviscose, che saranno fluttuanti al punto giusto e vi permetteranno di restare fresche con stile.

Fonte: Getty Images

Versione cargo

In versione cargo non esistono solo i pantaloni! Anche la vostra gonna a portafoglio sarà bellissima con un tascone che la renderà sportiva ma glamour. Potete indossarla con un paio di scarpe super femminili oppure optare per un look sportivo a tutto tondo con una sneaker colorata.

Fonte: Getty Images

Idee di look invernali con la gonna a portafoglio

A quadri in versione business

Se scegliete colori scuri e fantasie come il gessato o i quadri, dal tartan al semplice check, potete creare un look business perfetto, semplicemente aggiungendo accessori dal gusto maschile. Provate con un paio di stringate o di mocassini, da portare anche con calzettini alla caviglia e una camicia bianca, se non volete indossare il completo. In alternativa, come capo spalla sarà perfetto anche un blazer.

Fonte: Getty Images

Chic in pelle

Quando si pensa alla gonna in pelle, di solito si pensa alla midi o alla mini: beh anche la gonna a portafoglio può essere in pelle! Anche qui, giocatevi il look sulla base del colore che scegliete e dell’occasione d’uso, tenendo presente che non esiste solo il nero. Marrone, caramello, bordeaux sono perfetti anche abbinati a colori neutri.

Fonte: Getty Images

In velluto

Se amate il taglio delle gonne a portafoglio, durante l’autunno e l’inverno potete sceglierla in velluto! Anche qui, giocatevi la lunghezza sulla base del vostro stile e di come vi sentite più comode. Anche nelle stagioni più fredde, non dimenticate che esistono anche i colori chiari!