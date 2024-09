Fonte: IPA Natalie Portman

Ogni sua apparizione pubblica è una lezione di eleganza e femminilità: Natalie Portman ha conservato la bellezza acqua e sapone per la quale è ancora amatissima in tutto il mondo e, l’ultimo look che ha sfoggiato in occasione del 50° Deauville American Film Festival, l’ha certamente confermato. Come ha fatto? Semplicemente indossando una mini con orlo a volant e una giacca sartoriale con cui ha messo in evidenza come l’evoluzione della moda femminile si basi ancora sui grandi classici.

Il tailleur di Natalie Portman, un’icona rivisitata

Il tailleur, da sempre simbolo di potere e femminilità, ha attraversato numerose trasformazioni negli anni, ma resta uno dei completi più amati dalle donne che vogliono esprimere sicurezza e raffinatezza, da sfoggiare in ogni occasione. Natalie Portman ha scelto una versione moderna e audace di questo classico, optando per una mini gonna sbarazzina al posto dei tradizionali pantaloni. Questo tocco contemporaneo rende il look meno formale, ma altrettanto elegante, mostrando che il tailleur non deve essere necessariamente associato a un’immagine rigida o austera.

La mini gonna, inoltre, aggiunge un tocco di giovinezza e freschezza all’insieme, senza essere banale nonostante sia un capo ormai sdoganato da moltissimi anni. L’abbinamento con una giacca sartoriale, perfettamente strutturata, bilancia il tutto, mantenendo il look sofisticato. Il contrasto tra la lunghezza della gonna e la precisione della giacca crea un equilibrio che esprime femminilità in modo elegante e contemporaneo.

Fonte: IPA

Tacchi alti, il dettaglio che fa la differenza

Uno degli elementi chiave del look di Natalie Portman sono i tacchi alti. Abbinare un tailleur con mini gonna a un paio di tacchi slancia la figura e dona un’ulteriore dose di eleganza. Nel caso di questo outfit, i tacchi alti non solo completano il look, ma lo elevano, rendendolo ancora più ricercato. Le scarpe sono inoltre poco vezzose: al completo blu, l’attrice ha infatti abbinato un paio di décolleté basic, perfette per mettere in evidenza le sue gambe ancora bellissime.

La scelta dei tacchi da parte di Natalie Portman è anche un segnale di come i dettagli possano fare la differenza in un look. Anche il più semplice degli abiti può essere trasformato con il giusto paio di scarpe, e in questo caso i tacchi si integrano perfettamente con la giacca sartoriale e la mini gonna, creando un insieme armonioso.

Fonte: IPA

Styling naturale, la chiave della raffinatezza

Se da un lato l’outfit di Natalie Portman è costruito con pezzi sartoriali impeccabili e tacchi alti che slanciano la figura, dall’altro lo styling naturale dei capelli e del make-up bilancia il tutto, rendendo il look complessivamente impeccabile. I capelli lasciati sciolti, con onde morbide e naturali nei toni del miele, regalano un senso di semplicità che contrasta piacevolmente con la struttura del tailleur.

Anche il trucco di Natalie segue questa linea di naturalezza. Un make-up minimal, che valorizza i suoi lineamenti senza appesantirli, completa il look con grande efficacia. L’accento viene posto su un incarnato luminoso e sano, con un tocco di mascara e labbra leggermente definite, il che dimostra che, spesso, la bellezza sta nei dettagli e nella semplicità.