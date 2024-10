Un look sobrio da copiare subito: Natalie Portman non sbaglia un colpo. Ecco cos'ha scelto per la sfilata di Stella McCartney

Fonte: IPA Natalie Portman

Quando si tratta di stile, Natalie Portman non è seconda a nessuno. L’ha dimostrato ancora con il look sfoggiato in occasione della sfilata di Stella McCartney, alla quale si è presentata con un aspetto che ha unito elementi classici e moderni, esprimendo uno stile minimalista e allo stesso tempo originale.

Il look di Natalie Portman alla sfilata di Stella McCartney

Il capo centrale dell’outfit di Natalie Portman è una giacca di pelle nera con zip argentate, un capo essenziale per ogni guardaroba che sa adattarsi a diverse occasioni. Il taglio ricorda lo stile motociclista, con una silhouette strutturata e dettagli metallici che aggiungono un tocco speciale a un capospalla tradizionale. Le zip, posizionate asimmetricamente, enfatizzano il design, rendendola ancora più accattivante. La scelta della pelle nera è classica e senza tempo, ma i dettagli la rendono fresca e moderna, riflettendo il gusto sofisticato di Natalie per i capi che coniugano funzionalità e stile.

Abbinata alla giacca troviamo una minigonna nera con un dettaglio a balze, che aggiunge una componente più femminile e morbida all’outfit, in contrasto con l’aspetto robusto della giacca di pelle. Le balze conferiscono texture e movimento alla parte inferiore del look, mentre il colore nero lo mantiene sobrio. La lunghezza della minigonna permette di mettere in evidenza le gambe, mantenendo comunque un equilibrio tra audacia e raffinatezza.

Fonte: IPA

Per completare il look, Natalie indossa collant neri opachi che aggiungono un ulteriore livello di raffinatezza e coerenza cromatica all’outfit. I collant non solo prolungano visivamente le gambe, ma contribuiscono a rendere l’intero look più coeso e sofisticato. Il tocco finale è dato dai tacchi a punta neri, un must-have del guardaroba femminile che porta slancio alla figura. Le scarpe a punta sono un classico intramontabile, e in questo caso completano perfettamente il mood sofisticato e leggermente audace dell’intero look.

Fonte: IPA

La scelta degli accessori

Un accessorio che non passa inosservato è la borsa nera che Natalie porta con sé. Dal design minimal e struttura rigida, la borsa è perfettamente in linea con l’estetica raffinata ma decisa del suo outfit. Le dimensioni ridotte della borsa sono pratiche, mentre il nero contribuisce a mantenere un look monocromatico, elegante e discreto. Questo accessorio dimostra ancora una volta la sua attenzione ai dettagli e alla praticità senza compromettere lo stile.

In netto contrasto con il look scelto per la sfilata, Natalie Portman sceglie un’acconciatura semplice e naturale. I suoi capelli, lasciati sciolti e leggermente ondulati, cadono in modo morbido sulle spalle, incorniciando il viso con eleganza. La semplicità dell’acconciatura è un ottimo bilanciamento rispetto alla giacca in pelle e agli altri elementi più forti dell’outfit, creando un effetto complessivo armonioso.

Il trucco è altrettanto naturale, con un focus sulla pelle luminosa e perfettamente curata. Gli occhi sono definiti in modo delicato, con toni neutri e un tocco di mascara per enfatizzare lo sguardo senza renderlo eccessivamente pesante. Le labbra sono lasciate nude con una leggera tonalità rosata, aggiungendo freschezza e sobrietà all’intero look. Il trucco minimalista sottolinea l’approccio elegante e naturale alla bellezza che spesso caratterizza Natalie Portman.