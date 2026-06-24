Anticipazioni Temptation Island 2026, lo sbarco e le prime liti: cosa succede nella prima puntata

Il giorno di Temptation Island 2026 è finalmente arrivato e la prima puntata del 24 giugno su Canale 5 promette già scintille: tutto su naufraghi e tentatrici

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Filippo Bisciglia

Temptation Island 2026 torna questa sera, mercoledì 24 giugno su Canale 5, e lo fa con tutti gli ingredienti che hanno reso il programma uno dei riti imperdibili dell’estate: coppie in crisi, tentazioni a ogni angolo, lacrime trattenute a stento e un Filippo Bisciglia carichissimo. Pronto a raccontare ogni scossone sentimentale con il suo tono ormai inconfondibile. Vediamo allora cosa ci aspetta in questa prima, scoppiettante, puntata del reality dei sentimenti.

Temptation Island 2026, sbarcano i naufraghi

La nuova edizione di Temptation Island si apre dal Calalandrusa Beach & Nature Resort, in Calabria, location già scelta lo scorso anno e pronta a fare da cornice a un’altra estate di dubbi, gelosie e decisioni difficili. Le sette coppie arriveranno in grande stile: prima una nave al largo, poi il trasferimento in motoscafo fino alla spiaggia. Un ingresso spettacolare che anticipa già quello che ci aspetta nelle otto puntate che ci terranno compagnia fino al 10 agosto.

Perché, come sempre, il cuore del programma è tutto lì: fidanzati e fidanzate verranno divisi in due villaggi diversi e inizieranno a convivere con 26 single, 13 tentatori e 13 tentatrici. Un equilibrio fragilissimo, soprattutto quando una relazione arriva già carica di sospetti, incomprensioni o domande rimaste troppo a lungo senza risposta. E le coppie di quest’anno hanno tutte le carte in regola per farci entusiasmare.

Le anticipazioni della prima puntata

Sarà un esordio tutt’altro che tranquillo, almeno stando a quanto emerso dalle prime clip. La produzione avrebbe infatti accumulato già diversi contenuti “bollenti” pronti a far salire la tensione fin dalla prima puntata: filmati destinati a far discutere e reazioni a caldo che mettono in allerta il villaggio.

Il capanno si conferma anche quest’anno uno dei luoghi chiave: è lì che i protagonisti vedranno le immagini del partner, spesso in grado di mettere in crisi certezze e sentimenti nel giro di pochi minuti.

E non si esclude che già al debutto possano arrivare le prime richieste di falò di confronto. Le indiscrezioni suggeriscono infatti la presenza di diversi momenti chiave pronti a mettere in crisi gli equilibri fin dalle prime battute. D’altronde Filippo Bisciglia, presentando questa edizione, ha lasciato intendere che le emozioni saranno particolarmente intense, dichiarando a Sorrisi: “Quest’anno mi sono commosso più delle altre volte, preparate i fazzoletti”.

Le coppie, i tentatori e le tentatrici

Le coppie protagoniste di questa edizione sono Gabriele e Sara, Francesca e Danilo, Giovanni e Sabrina, Cristian e Soraya, Bernadette e Diamante, Andrea e Iris, Alessandra e Rosario. Sette storie molto diverse, ma tutte arrivate nel programma con qualcosa da chiarire: tanta gelosia, fiducia incrinata, chat compromettenti e dubbi sul matrimonio.

Accanto a loro ci saranno anche i single pronti a mettere alla prova i sentimenti. Tra i tentatori figurano

Danilo Mileto

Enrico Molari

Massimiliano Mollicone

Andrea

Luca

Simone

Davide

Marco

Alessandro

Riccardo

Matteo

Francesco

Lorenzo

Mentre le tentatrici sono:

Patrizia

Elisa

Federica

Lucrezia

Giada

Clarissa

Vittoria

Francy

Nicole

Giulia

Flavia

Martina

Sary

La macchina produttiva, intanto, si fa ancora più imponente: questa edizione conterà otto puntate e quasi cento telecamere, molte delle quali controllate da remoto, oltre a operatori pronti a seguire i movimenti nei villaggi. Che significa una cosa sola: sarà difficile nascondere sguardi, confidenze e cedimenti.