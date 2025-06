Gatti sempre idratati (e felici). La soluzione è la fontanella dell’acqua intelligente che si attiva da sola

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos Fontanella acqua gatti

La fontanella per gatti (automatica) è la soluzione per prendersi cura del proprio pet e fornirgli acqua fresca in qualsiasi momento. Nel corso degli anni questo dispositivo è diventato amatissimo dai proprietari di gatti. Il motivo? Permette di lasciare da solo l’animale in casa senza problemi, assicurandosi che sia sempre fresco e idratato (soprattutto d’estate).

Inoltre permette di avere una fonte d’acqua pulitissima, senza il pensiero di doverla aggiungere alla ciotola spesso. Il risultato sono gatti più felici e sani. In più la fontanella automatica è bella da vedere e arreda casa in modo intelligente e…cool!

Le migliori fontanelle per gatti

Ma quali sono le migliori fontanelle per gatti? Su Amazon si possono trovare tantissimi modelli, con soluzioni anche di design e intelligenti per prendersi cura al meglio del proprio gatto.

Partiamo da una delle fontanelle più amate di Amazon con oltre mille recensioni. Senza fili e in acciaio, questo dispositivo è dotato di sensore di movimento.

Funziona in automatico, fornendo acqua fresca al gatto (o ai gatti), inoltre ogni goccia d’acqua viene filtrata attraverso più fasi. Un processo che permette di eliminare le impurità, offrendo un’acqua gustosa e ricca d’ossigeno.

Cerchi qualcosa di più semplice (e meno costoso). Allora ti consigliamo la fontanella per gatti PawPoll. Ultra silenziosa e facile da pulire, è dotata di un filtro a carbone attivo e LED per consentire al gatto di trovare facilmente la fontanella. Il serbatoio inoltre permette di monitorare il livello dell’acqua e filtrare al meglio l’acqua. Il costo? Poco più di 20 euro! Non a caso è il più venduto su Amazon!

Se desideri un design a doppio getto, per fornire al tuo gatto una fontanella che replichi un corso d’acqua naturale, prova quello di Nenozi. Super silenzioso, ha un doppio flusso d’acqua e un sistema di filtraggio che consente di eliminare tutte le impurità. In più il design è davvero favoloso!

Offerta Fontanella per gatti multifunzione Dispenser acqua silenzioso e multifunzione

Desideri qualcosa di ancora più funzionale? Con circa 50 euro ti porti a casa una fontanella per gatti multifunzione e di design. Quella di Giotohun ha ben tre modalità fra cui scegliere.

Quella di induzione, in cui la fontana si attiva quando il gatto si avvicina, rilevando la sua presenza. La modalità timer che consente di far fluire l’acqua ogni 15 minuti e quella di lavoro continuo in cui la fontana è sempre attiva.

Senza fili e con un potente sensore di movimento, la fontanella per gatti Feelneedy costa appena 50 euro ed è super tecnologica. Perfetta se non vuoi preoccuparti di nulla e assicurarti che il tuo gatto abbia a disposizione sempre acqua freschissima.

Come funziona la fontanella per gatti

La fontanella per gatti è composta principalmente da una pompa, un serbatoio e da un sistema di filtraggio. L’acqua viene messa in circolazione tramite i filtri, sgorgando dal rubinetto per dissetare il cane.

I benefici sono tantissimi. Prima di tutto il gatto avrà sempre a disposizione acqua corrente e fresca, inoltre questo dispositivo consente di migliorare l’odore e il gusto dell’acqua, un fattore essenziale visto che i felini hanno un olfatto particolarmente sviluppato e un gusto, lo sappiamo bene, piuttosto raffinato!