Come funzionano i feromoni del gatto: tutto sulla comunicazione olfattiva felina

La parola “feromone” deriva dalle radici greche “pherein” che significa “portare” e “horman” che significa “indurre” o “stimolare”. I feromoni sono sostanze odorose che svolgono un ruolo significativo nell’innescare comportamenti specifici nei mammiferi, come segnali di pericolo o eccitazione sessuale. I feromoni non si limitano a questo ma costituiscono anche un importante sistema di comunicazione all’interno di una stessa specie. Essi sono presenti nell’urina e nelle feci, agendo come una sorta di “firma” o marcatura territoriale.

Si può dire che i feromoni rappresentino il più antico e diffuso sistema di comunicazione utilizzato nel regno animale.

Cosa sono i feromoni e che ruolo hanno nella vita dei gatti

I feromoni sono prodotti da specifiche ghiandole, localizzate in diverse parti del corpo, come il mento, le guance, le labbra e le zampe, ed è proprio per questo motivo che spesso osserviamo i gatti strofinarsi contro il loro proprietario o contro degli oggetti. Questo comportamento non è semplicemente un atto di “autococcolamento” come talvolta si potrebbe pensare, ma serve a depositare un odore familiare su ciò che li circonda, a comunicare “questo è mio”, assicurando al felino domestico una maggiore sicurezza e tranquillità.

Perfino i graffi lasciati dai gatti contengono feromoni che servono a comunicare la propria presenza ad altri animali. I segnali odorosi particolari, rilasciati dai feromoni, che possono essere dispersi nell’acqua, nell’aria, sul terreno o sugli oggetti, vengono successivamente percepiti dal gatto grazie a un organo specifico situato sul palato, chiamato organo vomeronasale che – a sua volta – trasmette le informazioni al sistema nervoso e al cervello del felino. Quando un gatto annusa una sostanza contenente feromoni, manifesta un’espressione particolare chiamata “flehmen”. Questa mimica si avvicina a un nitrito equino: il gatto alza il labbro, apre leggermente la bocca e muove la lingua, per facilitare il trasferimento delle sostanze verso l’organo vomeronasale.

Tipologie di feromoni dei gatti

Come abbiamo appena visto, i feromoni dei gatti sono sostanze odorose volatili rilasciate nell’ambiente esterno e svolgono un ruolo fondamentale nella comunicazione felina. Questi messaggeri chimici, emessi da un gatto e percepiti da altri appartenenti alla stessa specie, provocano risposte fisiologiche o comportamentali specifiche.

Le tipologie principali di feromoni nei gatti includono:

Feromoni di appagamento

Questi feromoni sono associati a uno stato di tranquillità e benessere del gatto . Possono essere rilasciati durante momenti di relax, durante le sessioni di grooming o quando il gatto si sente al sicuro nel suo ambiente. Contribuiscono a creare un’atmosfera di fiducia e tranquillità.

associati a uno stato di Feromoni di timore

Vengono prodotti principalmente dai cuscinetti plantari del gatto. Quando un felino si sente minacciato o spaventato , rilascia tali ormoni per avvisare gli altri gatti del pericolo o dell’ambiente ostile. Questo tipo di feromoni può segnalare, per esempio, la presenza di un potenziale predatore o di una situazione di stress.

un felino si sente Feromoni di allarme

I feromoni di allarme sono prodotti dai cuscinetti plantari e dalle ghiandole paranali del gatto. Questi vengono rilasciati in risposta a uno stimolo che viene percepito come minaccioso o pericoloso . La presenza di feromoni di allarme può avvisare gli altri gatti di un pericolo imminente e può influenzare il comportamento di difesa o fuga.

vengono rilasciati in risposta a uno stimolo che viene percepito come Feromoni di eccitazione generale

Tali feromoni sono associati a uno stato di eccitazione nel gatto . Possono essere rilasciati durante situazioni di gioco, di esplorazione o durante l’interazione sociale con altri simili. I feromoni di eccitazione generale contribuiscono a creare un’atmosfera vivace e stimolante per i mici, favorendo la socializzazione e l’espressione del loro comportamento naturale.

sono associati a uno stato di nel gatto Feromoni di eccitazione sessuale

Tali ormoni sono prodotti durante il periodo di accoppiamento e sono rilevati dai gatti del sesso opposto , svolgendo un ruolo fondamentale nell’attrazione reciproca e nella sincronizzazione del comportamento riproduttivo. Essi segnalano la disponibilità sessuale e contribuiscono alla comunicazione tra i gatti, durante il corteggiamento e l’accoppiamento.

Ogni tipo di feromone dei gatti ha una funzione ben specifica e contribuisce alla comunicazione e all’interazione all’interno della comunità felina. Comprendere il ruolo di questi feromoni può aiutarti a interpretare il comportamento del tuo piccolo amico e a fornirgli un ambiente adeguato per soddisfare le sue esigenze sociali e comportamentali.

Come i gatti producono e percepiscono i feromoni

I gatti possiedono un olfatto straordinariamente sviluppato, che svolge un ruolo chiave nella capacità di produrre e percepire i feromoni. L’olfatto felino, infatti, è molto più sensibile rispetto a quello umano, e consente loro di rilevare odori totalmente impercettibili per noi.

Come abbiamo visto, la produzione di feromoni avviene attraverso una serie di ghiandole odorifere presenti nel corpo del gatto. Queste ghiandole sono distribuite in varie parti del suo organismo, come il mento, le guance, le labbra e le zampe. Percepire i feromoni è cruciale per i gatti. Oltre al loro sviluppato senso dell’olfatto, questi piccoli felini possiedono un organo speciale chiamato vomeronasale o “organo di Jacobson” situato nel palato superiore, dietro i denti anteriori.

La combinazione dell’olfatto altamente sviluppato e dell’organo vomeronasale consente ai gatti di percepire i feromoni nell’ambiente circostante, e di interpretare le informazioni cruciali che questi messaggeri chimici trasmettono. Tale abilità li aiuta a comunicare con altri gatti, a segnalare il proprio territorio e a stabilire legami sociali all’interno della comunità felina.

Utilizzo dei feromoni dei gatti in ambito domestico

Quando un gatto si trova in situazioni di stress, ansia o paura, può essere utile ricorrere all’uso dei feromoni sintetici, appositamente formulati per fornire un supporto calmante e rassicurante. Questi feromoni replicano i segnali chimici naturalmente rilasciati dai gatti per comunicare e possono aiutare a creare un ambiente sereno e confortevole.

I feromoni sintetici per gatti sono disponibili in vari formati, come spray, diffusori e collari. Gli spray possono essere utilizzati per applicare direttamente il feromone su oggetti specifici, come cuscini, lettiere o trasportini, creando così una sensazione di sicurezza e familiarità per il gatto. I diffusori, invece, sono dispositivi che rilasciano costantemente i feromoni nell’ambiente, coprendo una determinata area come una stanza o una zona specifica della casa. I collari impregnati di feromoni consentono, infine, al gatto di portare con sé il beneficio calmante ovunque vada.

L’utilizzo di feromoni sintetici può essere particolarmente utile in diverse situazioni per esempio, quando si introduce un nuovo gatto in casa, per favorire l’adattamento del nuovo arrivato, oppure nei periodi di cambiamento dell’ambiente casalingo, come durante una ristrutturazione o un trasloco, per trasmettere un senso di sicurezza al gatto e ridurre l’ansia legata alle novità.

Inoltre, i feromoni sintetici possono essere utili per affrontare specifici problemi comportamentali, come l’ansia da separazione, l’aggressività territoriale o i disturbi legati alla lettiera. Questi feromoni possono aiutare a calmare il gatto, ridurre le tensioni e favorire un comportamento più equilibrato.

È importante seguire attentamente le istruzioni del produttore per l’utilizzo corretto dei feromoni sintetici. Ogni prodotto possiede, infatti, le proprie indicazioni riguardo alla quantità da utilizzare, alla frequenza di applicazione e alla durata dell’effetto.

In generale, i feromoni sintetici sono considerati sicuri per i gatti e non presentano effetti collaterali significativi.

Curiosità sui feromoni dei gatti

I feromoni dei gatti sono da sempre oggetto di numerosi studi e ricerche che continuano a svelare interessanti curiosità sul loro ruolo nella comunicazione felina.

Individuazione delle emozioni

I feromoni dei gatti non solo trasmettono informazioni sul territorio e sul comportamento riproduttivo, ma sono anche coinvolti nella comunicazione delle emozioni. Alcuni studi hanno dimostrato che i gatti possono percepire gli stati emotivi degli altri gatti attraverso i feromoni, consentendo loro di comprendere se un compagno felino è stressato, rilassato o felice.

Feromoni e legame tra gatto e proprietario

I gatti possono utilizzare i loro feromoni per stabilire un legame di familiarità con i loro proprietari. Quando un gatto si strofina contro il suo proprietario, sta trasferendo i suoi feromoni sulla persona, creando una sorta di “profumo di famiglia”. Questo comportamento è un segno di affetto e fiducia, e aiuta a rafforzare il legame tra il gatto e il suo compagno umano.

Feromoni e territorio

I feromoni dei gatti svolgono un ruolo cruciale nella marcatura territoriale. Quando un gatto strofina le ghiandole odorifere su oggetti o superfici, sta lasciando il suo odore per segnalare la sua presenza e rivendicare quel territorio come proprio. Questo comportamento è parte integrante dell’istinto felino di difendere il proprio habitat e mantenere un senso di sicurezza.

Differenze individuali

Ogni gatto ha un profilo unico di feromoni, che lo distingue dai suoi simili. Questo profilo odoroso è determinato da vari fattori, tra cui la genetica, l’ambiente e l’alimentazione. È interessante notare che i gatti possono riconoscere e distinguere gli odori individuali dei loro compagni felini attraverso i feromoni, contribuendo alla formazione di legami sociali all’interno della loro comunità.

In conclusione, i feromoni dei gatti sono fondamentali per la loro comunicazione e possono essere sfruttati per aiutarli a sentirsi più tranquilli e sereni. Quando utilizzi prodotti a base di feromoni per il tuo gatto, non devi preoccuparti che ci siano odori sgradevoli in casa, perché noi umani non siamo in grado di percepirli. Quindi puoi dare una mano al tuo micio senza problemi, avendo la certezza di creare un ambiente confortevole e rilassante per lui.