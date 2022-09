Silvio Berlusconi compie gli anni, gli auguri e l’inaspettata sorpresa di Marta Fascina

Silvio Berlusconi compie 86 anni, e per l’occasione ha ricevuto una sorpresa davvero eccezionale: una mongolfiera piena di palloncini a forma di cuore. Ovviamente il gesto romantico è della sua compagna, Marta Fascina, che ha voluto celebrare questo giorno all’insegna dell’amore. Il video, condiviso dal Cavaliere, è diventato subito virale.

La sorpresa di compleanno per Silvio Berlusconi

L’amore fa fare gesti inaspettati, è proprio il caso di dirlo. Ne è la dimostrazione il regalo di compleanno che Marta Fascina ha scelto per il suo compagno, Silvio Berlusconi, che proprio oggi ha compiuto 86 anni.

“Guardate che sorpresa, che regalo ho ricevuto. Grazie a tutti per gli auguri!” ha scritto il Cavaliere, condividendo su Instagram il video della sorpresa organizzata dalla sua dolce metà. Ma di cosa si tratta? Silvio ha ammirato una mongolfiera che si alzava in aria, liberando una cascata di palloncini rossi a forma di cuore. In cielo, intanto, uno striscione trainato da un aereo, recitava: “Buon compleanno amore. Ti amo, Marta“.

“Vedete di arrivare anche voi a questa età in forma come sono io!” ha aggiunto Berlusconi alla fine, visibilmente emozionato. 86 anni e non sentirli, come continua a sottolineare in ogni suo messaggio, anche in quelli di TikTok, dove da poco è sbarcato, in occasione dell’ultima campagna elettorale.

Berlusconi, l’amore per Marta Fascina e i due matrimoni

La storia d’amore più recente di Silvio Berlusconi è quella iniziata nel 2020 con Marta Fascina, oggi parlamentare di Forza Italia, che in occasione del suo compleanno gli ha organizzato questa splendida sorpresa. Originaria della Calabria, ha 33 anni, ben 53 in meno del suo compagno. Ha iniziato la sua carriera come addetta alle pubbliche relazioni, anche per il Milan e la Fondazione Milano. Proprio così avrebbe conosciuto il Cavaliere, anche se la scintilla tra loro è scattata anni dopo. I due hanno celebrato un “quasi matrimonio” nel 2022, una festa per simboleggiare il loro amore.

All’epoca della loro conoscenza, Silvio Berlusconi era fidanzato con Francesca Pascale (oggi moglie di Paola Turci), al suo fianco per quasi 10 anni, i più bui della vita personale e politica dell’uomo, che usciva da un divorzio burrascoso. Un amore molto discusso, a portata di flash, che alla fine ha portato bene alla bella Francesca: una buonuscita di 20 milioni di euro, e un assegno da un milione annuo.

Ma Berlusconi, come sappiamo, è stato sposato ben due volte. Il primo matrimonio è stato quello con Elvira Dall’Oglio, nel 1965, dal quale sono nati i figli Marina e Pier Silvio. La conoscenza, però, nel 1980 con l’attrice Veronica Lario, ha portato alla sua prima relazione extraconiugale, che ha portato al divorzio da Elvira, nel 1985. Subito dopo l’imprenditore ha ufficializzato la relazione con colei che poi sarebbe diventata, nel 1990, la sua seconda moglie. Da questo matrimonio sono nati altri tre figli: Barbara, Eleonora e Luigi.

I vari scandali che hanno travolto Berlusconi (compresa la spinosa faccenda della battuta su Mara Carfagna), hanno portato Veronica Lario a decidere di chiedere la separazione, nel 2009. Un divorzio tumultuoso (e molto costoso) che ha avuto strascichi, per niente simpatici, fino al 2019.

