Abiti da sera estivi: ecco qualche idea di look

L’estate comincia ad avvicinarsi e con lei le cerimonie e le serate eleganti in cui è necessario avere un look super chic! Ecco qui qualche idea di look per affrontarle in grande stile!

Abiti da sera estivi, idee di look: da principessa

Volumi, drappeggi, spalle in evidenza e soprattutto… tanto rosa! Un abito come quello qui sotto di Yanina Couture è perfetto se volete fare un figurone ad un evento super chic. Un taglio analogo, magari senza le maniche a palloncino, può essere utilizzato tranquillamente anche per un matrimonio di sera in un contesto molto elegante (avendo l’accortezza di coprire le spalle in caso di cerimonia religiosa).

Abiti da sera estivi, idee di look: in pantaloni

In tante snobbano i pantaloni per una serata elegante: peccato! Sono stati sdoganati perfino sui red carpet: i pantaloni, se portati con stile, possono essere elegantissimi. Tra i più adatti ad un evento serale, di sicuro quelli a palazzo e poi quelli a sigaretta indossati con tacchi e una giacca strutturata.

Abiti da sera estivi, idee di look: oro e argento

Oro e argento illuminano, soprattutto d’estate quando abbiamo addosso anche un minimo di abbronzatura! Se non vi piace l’idea di un intero abito metal, optate per qualche accessorio: scarpe o pochette. Basta un tocco per dare luce a tutto l’insieme!

Abiti da sera estivi, idee di look: nero intramontabile

Con il nero, di sera, non sbagliate mai. Se lo arricchite con un dettaglio luminoso, come la decorazione nell’abito di Schiaparelli qui sotto, lo renderete immediatamente più particolare e gli conferirete carattere. E per quanto riguarda gli accessori? Nero su nero va benissimo, ma è un po’ noiosetto… perchè non provare con il metal, oppure con un po’ di colore? Rosso ad esempio: effetto wow assicurato!