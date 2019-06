editato in: da

Questa settimana rispondo a Patrizia che mi chiede:

Ho circa 50 anni e devo andare ad una serata importante a metà febbraio. Pensavo un pantalone nero, ma sopra cosa posso abbinare?

Il pantalone nero è un passe partout sempre utile: vediamo se riesco a darvi qualche consiglio su come abbinarlo con stile per una serata chic.

Come abbinare un pantalone nero per una serata chic: con il top importante

Credo che questo sia l’abbinamento più semplice e di più facile riuscita. Abbinate al pantalone una camicia in un tessuto importante, come il raso o il crêpe di seta, con maniche lavorate, collo a fiocco e colori non troppo sgargianti. A seconda della vostra carnagione, i toni neutri del rosa cipria, dell’avorio o del bianco andranno benissimo. In alternativa, ricordate che blu e nero sono un’accoppiata vincente, oltre che chicchissima: non sottovalutate questa opzione! Vi raccomando: accessori rigorosamente neri.

Come abbinare un pantalone nero per una serata chic: con il blazer

Il blazer è un capo che salva la vita, in questo genere di situazioni, perchè si può portare sopra ad un top anche non troppo ricco per renderlo immediatamente più elegante. Spezzare con un colore può essere l’idea giusta, attenzione però a non strafare: preferite sempre toni neutri, come per la camicia di cui abbiamo parlato sopra.

Come abbinare un pantalone nero per una serata chic: in total black

Con il nero non si sbaglia mai, è un fatto. Se avete dubbi su cosa indossare quando avete un’occasione elegante, il nero nel 99% dei casi, anche se forse non sarà la scelta più originale, sarà senza dubbio quella più sicura. Se volete, potete illuminare il tutto con accessori in colori a contrasto o con un bel gioiello (sempre senza strafare). In caso non ve la sentiate, ricordatevi che l’abito più chic del mondo è proprio il tubino nero: un abitino super basic. La semplicità vince sempre!