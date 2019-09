Casual ma eleganti dopo i cinquanta: idee di look

editato in: da

Sono una mamma di 54 anni, in sovrappeso per via della menopausa. Ho da poco iniziato palestra ma non riesco a trovare cose belle da indossare. Vesto casual, porto poco i tacchi non e mi piacciono le mie grosse gambe. Vorrei migliorarmi per migliorare anche agli occhi di mia figlia.

Oggi rispondo alla domanda che mi ha fatto Monica e che mi sta particolarmente a cuore: si può essere eleganti dopo i cinquant’anni pur restando casual? In questo post vi dico la mia.

Casual ma eleganti dopo i cinquanta: premessa

Io amo le “anta girls”, come le ho ribattezzate. Le amo così tanto che ho creato sul mio sito una sezione dedicata solo a loro, in cui trovate tutti i miei consigli per sentirvi eleganti anche superata la boa degli anta. L’età porta con sé cambiamenti, non sempre facili da accettare. I capelli, la pelle, la nostra forma, cambiano inevitabilmente e può capitare di sentirci meno noi stesse. Il lavoro da fare qui è molto complesso e l’abbigliamento, ciò che ci mettiamo, è solo uno dei tanti tasselli da mettere in fila. Dobbiamo partire da noi, dall’accettare serenamente questo tempo che passa. Dal prenderlo come vita vissuta, come esperienze sulla nostra pelle, belle o brutte che siano. Amiamoci per come siamo e cerchiamo di fare di tutto per essere la migliore versione di noi stesse.

Casual ma eleganti dopo i cinquanta: capi casual e comodi

Non strizzatevi in capi che non sentite adatti al vostro corpo. Se ad esempio il vostro punto di debolezza sono le gambe, allora via libera a pantaloni palazzo o cropped dal taglio largo e comodo, in materiali naturali come il cotone o la lana leggera per l’inverno.

Casual ma eleganti dopo i cinquanta: eleganti in modo facile

Per rendere un look più elegante, cercate di optare per capi facili, ma strutturati: sostituite le magliette con bluse o camicie più costruite, i cardigan con giacche e blazer, anche destrutturati e abbinateli sempre a pezzi sotto comodi. Vedrete come tutto il look risulterà più di classe.

Casual ma eleganti dopo i cinquanta: il su misura

Potreste non trovare i capi che fanno per voi, proprio per il fatto che la vostra fisionomia potrebbe essere cambiata. In questo caso non sottovalutate il fatto su misura. Non costa tanto come si crede, anzi, e potete avere esattamente quello che desiderate e realizzato su di voi. Potete optare per pochi capi di qualità e che sentite vostri, invece di tanti che non vi “appartengono”.