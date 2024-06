Mahmood, testo e significato del nuovo singolo Ra ta ta

Mahmood pubblica "Ra ta ta", il brano che, tra margherite e difficoltà, ha le carte in regola per essere una nuova hit

Dopo l’uscita di Nei letti degli altri, il suo ultimo album, un tour capace di conquistare l’Europa e il sound di Tuta gold che ancora ci risuona nella mente, Mahmood ha pubblicato il suo ultimo singolo, in tempo per rientrare tra le hit più amate dell’estate. Dopo qualche piccolo spoiler esce infatti Ra ta ta, un brano che, fin dalle prime note, ci regala un ritmo difficile da togliersi dalla testa. Ecco testo e significato.

“Ra ta ta”, significato della canzone di Mahmood

Lo aveva annunciato qualche giorno prima dell’uscita pubblicando un piccolo spezzone e facendo apparire fiori in alcune città italiane. Mahmood, sempre molto abile nel creare emozioni e aspettative per i suoi incredibili progetti, ha voluto regalare del bello a Roma e Milano, facendo comparire piccole margherite bianche nelle crepe dei muri. Un segno delicato e rappresentativo di Ra ta ta, il singolo che il cantante ha scelto come brano dell’estate, in uscita il 14 giugno.

Scritto da Mahmood e prodotto da Katoo e Madfingerz, Ra ta ta è un racconto che passa attraverso delle immagini, quasi come fossero fotografie, della vita di ragazzi e ragazze che vivono una quotidianità di disagio. Insulti e compagnie sbagliate si contrappongono a elementi dolci, tipici dell’infanzia, come giochi e margherite, raccontando il tema dell’abbandono e della difficoltà. L’unico modo per difendersi dalle ingiustizie è la bocca a mitraglia, capace di sparare parole a raffica.

Ra ta ta esce poco prima dell’inizio del Summer Tour di Mahmood, un momento in cui il cantante potrà portare la sua musica nei principali festival e i fan potranno ascoltare il suo nuovo brano live insieme alle canzoni contenute in Nei letti degli altri, il suo ultimo album che racchiude, tra le altre, Tuta gold, la canzone che ci accompagna col suo indimenticabile ritmo fin da Sanremo 2024.

“Ra ta ta”, testo della canzone di Mahmood

Bastava una margherita per giocare a

M’ama non m’ama

Ma si può crescere in fretta se vivi crescendo per strada

Mai visto i tropici solo condomini senza camicia ma

Con la katana

Su vette immobili

Sognano zaffiri su una collana

Tre anni nella gang

Su una terrazza

Con quelli come me

La faccia mulatta

Bocca mitraglia

Ciuk ciuk

Fuori fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa

Solo Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta

Vedi Billie col balaclava

Senza mamma-ma-ma-ma-ma

Li vedrai ballare

Puntando al cielo le lame

Dentro la città-ta-ta-ta-ta

Di Dio

Di Dio

Che vida loca col gioco dell’oca ma con la madama

Succo alla pesca fuori dalla messa tra nuvole di marijuana

Baby se mi nomini

È come se volassero elicotteri

A volte la famiglia ti sembra lontana

Su un ponte tutti in fila indiana

Tre anni nella gang

Su una terrazza

Con quelli come me

La faccia mulatta

Bocca mitraglia

Ciuk ciuk

Fuori fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa

Solo Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta

Vedi Billie col balaclava

Senza mamma-ma-ma-ma-ma

Li vedrai ballare

Puntando al cielo le lame

Dentro la città-ta-ta-ta-ta

Di Dio

Di Dio

No mai no mai

Ti perderei

No mai no mai

Qua noi studiamo violino

Noi non fottiamo un amico

Giurami che tu mai tu mai

Mi tradirai no mai no mai

Anche per un Bentley

E tutti i din-din

No mai no mai

Fuori fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa

Solo Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta

Vedi Billie col balaclava

Senza mamma-ma-ma-ma-ma

Li vedrai ballare

Puntando al cielo le lame

Dentro la città-ta-ta-ta-ta

Di Dio

Di Dio