Fonte: Ansa Incidente per Monica Leofreddi: il racconto su Instagram

Un complesso mercoledì sera, quello di Monica Leofreddi, che ha avuto un incidente, mentre stava tornando a casa. Su Instagram, la conduttrice ha condiviso uno scatto delle contusioni subite dopo essere stata scaraventata sull’asfalto da un van nero. L’autista ha negato, e solamente un testimone ha preso le sue difese.

Monica Leofreddi, il racconto dell’incidente su Instagram

La dinamica dell’incidente subito da Monica Leofreddi è stata raccontata con immenso sconforto. Mentre attendeva il taxi, nella serata del 22 novembre 2023, per tornare nella sua abitazione, non lontano dalla stazione Termini, è stata investita da un van nero che ha azionato improvvisamente la retromarcia senza guardare. “Mi travolge e mi scaraventa a faccia avanti sull’asfalto, sento qualcuno che gli urla ‘Fermati! C’è una dietro’. Rotolo verso il centro della strada per evitare che il van mi schiacci. Scende l’autista che invece di soccorrermi, comincia ad urlare accusandomi di fingere, urla che non mi aveva investita ma che mi ero buttata”.

Oltre alla negazione dell’autista, anche un altro testimone ha urlato: “Non ti ha toccata”. Una bruttissima avventura per Monica Leofreddi, che così si è ritrovata non solo ad essere stata investita, ma non è stata nemmeno creduta, sentendosi inevitabilmente ferita e umiliata. “Non solo fisicamente, ma anche psicologicamente”. Ciononostante, ha provato a far valere le sue ragioni, ma l’autista ha continuato a negare anche di fronte all’evidenza.

Come sta Monica Leofreddi

L’unico testimone che ha confermato l’incidente si è reso disponibile per la testimonianza, ma la conduttrice è salita sul taxi lasciandosi alle spalle il van e l’autista, senza prendere la targa e scoppiando a piangere. Ha aggiunto di essersi sentita fragile, sola. Ma anche “spaventata” dall’inciviltà. Come è giusto, voleva tornare a casa, dai suoi affetti. Con il marito – Gianluca Delli Ficorelli – ha parlato al telefono, confidando tutta la sua frustrazione e la resa.

“Io sempre così forte, a tratti aggressiva, mi ritrovavo a piangere in un taxi senza aver saputo proteggere il mio diritto di denunciare l’incidente, la mia dignità”. Ha anche raccontato di essere stata soccorsa unicamente dal tassista, che le ha dato una tavoletta di ghiaccio che aveva nello zaino con la cena. Nel suo lungo racconto, ha dedicato un pensiero ai figli, che l’hanno vista tornare a casa “senza il mio solito sorriso, il volto con il trucco colato, gli occhi lucidi”. La conduttrice non ha nascosto le sue fragilità, rifugiandosi nel caldo abbraccio degli affetti familiari. “Sto bene“, ha aggiunto. “Solo qualche escoriazione”. In ultimo, una domanda: “L’autista si starà vergognando?”.

La vicinanza di colleghi e amici

Immediata la reazione di vicinanza dei tanti colleghi, come Milo Infante. “Cominciamo col cercare questo signore e togliamolo dalla strada”. Non è mancato il supporto di Lorella Cuccarini, Sabrina Salerno, Eleonora Daniele e Mara Venier, che hanno commentato con due cuori, a cui si è aggiunta anche Elenoire Casalegno. “Sempre peggio. Una società allo sbando. Umanità, empatia, parole arcaiche… mi spiace tanto Monica”. Colleghi e amici si sono stretti attorno a lei, osservando, purtroppo, il declino di una società che sta dimenticando il valore di aiutare il prossimo.