Nek scopre il fidanzato della figlia 15enne, sui social il video della sopresa

Una sorpresa inaspettata, e non così gradita, per il cantante Nek: la figlia 15enne ha un fidanzatino

Fonte: IPA Nek

“Quanti papà si trovano nella mia situazione?”: è la domanda che Nek, al secolo Filippo Neviani, pone ai suoi follower. Il cantante è stato sorpreso dalla figlia Beatrice, 15 anni, che gli ha inaspettatamente rivelato l’arrivo di un fidanzatino. La reazione di Nek, documentata sui social, non è delle migliori. Come ogni papà, non è pronto a vedere la sua bimba diventare grande.

Nek papà geloso, la sorpresa della figlia

Ha ricevuto la solidarietà e la comprensione di tanti, tanti, genitori l’ultimo video pubblicato sul profilo Instagram di Nek. Il post mostra il cantante in compagnia della figlia Beatrice. “Papà, sei nel mood o è una giornata no?” esordisce la vispa 15enne. E arriva la confessione: “Ti ricordi quando la mamma ti aveva detto che mi piaceva un ragazzino? Beh, ci siamo messi insieme”. Papà Filippo non la prende benissimo, per lui diventa “improvvisamente una giornata no”. La mamma, invece, ha accolto con maggior benevolenza il primo amore della figlia. “Perché sono sempre l’ultimo a sapere le cose?” chiede il cantante, che pretende maggiori informazioni sullo spasimante della sua piccola.

“È un bravo ragazzo” lo rassicura Beatrice, ma Nek non depone l’ascia di guerra: “Vorrei anche vedere che non lo fosse”. La ragazzina anticipa anche la possibilità di una futura conoscenza, ma il cantante ipotizza, al contrario, l’occasione di “ammazzarlo”. Allarme patriarcato. Il papà geloso è un retaggio del passato, svegliati Filippo. “Sono sempre ultimo a sapere le cose. – è il suo lamento tra il serio e il faceto – Quando pensavate di dirmelo? Quando ti sposi magari dimmelo…” Beatrice ha solo 15 anni, ma sa come tenere testa al padre. “Secondo me siamo vicini” scherza sul matrimonio. E a questo punto, la benevola rabbia di Nek diventa incontenibile, “fan**lo te e lui” così si conclude il divertente siparietto.

Beatrice, la figlia di Nek e Patrizia Vacondio

Beatrice, classe 2020, è la figlia di Filippo Neviani, vero nome di Nek, e Patrizia Vacondio. I due formano una coppia storica, assieme da oltre vent’anni. Il matrimonio è arrivato nel 2006, dopo un fidanzamento lungo un decennio. Quattro anni dopo, la nascita della loro prima figlia, Beatrice. In famiglia, però, c’è anche Martina, nata da una precedente relazione di Patrizia. Martina, per Nek, è come una seconda figlia ed è stato lui, assieme al padre biologico, ad accompagnarla sull’altare nel giorno del suo matrimonio.

Una famiglia affiatata e felice, che, nonostante la fama del papà, conduce una tranquilla vita di periferia. Anche dopo il successo, Nek ha continuato a vivere a Sassuolo, in Emilia-Romagna, città dove è nato e dove è cresciuta anche la moglie Patrizia che, pur molto attiva sui social, si mantiene ben lontana dai riflettori. Quella di Filippo e Patrizia è una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo, un amore in grado di sopravvivere anche ai momenti più duri. In passato, la loro storia è stata segnata da un tradimento del cantante. È stato difficile ma, infine, si sono ritrovati, “ammettendo lo sbaglio. Chiedendo scusa. Guardandoci negli occhi, trovando lì la conferma del sapere che siamo fatti l’uno per l’altra”.