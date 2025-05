Il resort di design esclusivo dove condividi la stanza con pinguini, orsi e tigri

Fonte: IPA L'hotel con gli animali

Chi non ha mai sognato di sdraiarsi sul letto mentre un tricheco curiosa alla finestra, o di svegliarsi con l’inconfondibile fiato di un orso polare? Al Pairi Daiza Resort, il parco zoologico belga premiato più volte come il “miglior zoo d’Europa”, questo sogno diventa realtà. Immerso nella campagna vallone tra Mons e Ath, Pairi Daiza (il “Giardino dei Mondi”) è celebre per i suoi habitat spettacolari e i suoi due grandi mondi tematici: La Terra Fredda e L’Ultima Frontiera.

Fonte: IPA

Dal 2019 il parco offre un’esperienza esclusiva: soggiornare in camere di design proprio accanto agli animali selvatici, separati solo da grandi finestre panoramiche. È un’immersione completa nella natura, da vivere in coppia, in famiglia, con amici, o semplicemente con la propria meraviglia infantile.

Dormire accanto ai pinguini: l’esperienza unica del Pairi Daiza Resort

Ogni alloggio del Pairi Daiza Resort è concepito come un piccolo set cinematografico: dal bianco accecante del Walrus House (la “Casa dei trichechi” sottomarina) alle calde atmosfere rustiche dell’Ultima Frontiera. Le 6 stanze della Walrus House sono letteralmente avvolte dall’acqua gelida: basta stendersi sul letto per ammirare un tricheco gigante nuotare pigramente ai propri piedi. Il sito ufficiale promette “risvegli ogni mattina con la vista di questi colossi marini nel loro territorio, dal comfort e lusso della propria stanza”.

Altrettanto spettacolare è la Casa dei Pinguini, dove una vasca di ghiaccio popolata da pinguini papua si apre davanti alle finestre; qui è possibile scegliere tra camere a vista subacquea (il pavimento trasparente lascia spiare i nuotamenti dei pennuti) o a livello superficie, per contemplarli dalle cime rocciose.

Fonte: IPA

Anche nel Tiger House il design gioca con il tema della giungla artica: le tigri siberiane attraversano liberamente le loro praterie, visibili senza barriere.

Camere con vista su orsi, tigri e trichechi: quando la natura è a un passo dal letto

In ogni suite l’arredamento miscela materiali naturali (legno, pietra, pellicce ecologiche) e tocchi di alta tecnologia: molti alloggi dispongono di caminetto a vista, vasca idromassaggio e persino sauna privata, per sciogliersi di benessere mentre fuori la vita animale scorre parallela. Il rifugio è sempre superaccessoriato: camino, bagno di schiuma o sauna per un relax totale non mancano mai.

Anche gli ambienti tematici sono curati nei minimi dettagli: la Native House, per esempio, ricorda una foresta nordamericana decorata sulle tradizioni dei Nativi americani.

Design, comfort e atmosfera nordica: il lusso sorprendente del resort belga

Dormire qui non è un semplice pernottamento, ma un’avventura dei sensi. Immaginate il silenzio ovattato della notte interrotto dal lieve sbuffo di un orso bruno che gioca nell’acqua, o il canto dei pinguini al tramonto. Il cuore comincia a battere forte quando le foche stellate o i lupi grigi sbucano fuori dal buio, spesso a un passo dal vetro. Bimbi e adulti scoprono un’emozione da brivido nel vedersi riflessi negli occhi di una tigre siberiana che passa accanto alla stanza.

Fonte: IPA

La Walrus House è famosa per il suo “effetto wow”: basti pensare che è diventata virale online la foto di un bambino che gioca con un tricheco sommerso attraverso la finestra. Qui la natura è protagonista 24 ore su 24: gli orsi polari saccheggiano igloo gelati di cibo, i pinguini si rincorrono tra iceberg veri e propri, gli orsi bruni scorazzano nelle praterie erbose. Il tutto in un’atmosfera surreale e magica, resa ancora più vivida dall’alba e dal tramonto che riflettono i colori del paesaggio sugli enormi vetri panoramici.