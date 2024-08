Perla Vatiero, l’addio ai social dopo la rottura con Mirko: “Stacco e vado in terapia”

Fonte: IPA Perla Vatiero decide di prendersi una pausa dai social

La separazione tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti è caduta come un fulmine a ciel sereno per i fan. Dopo aver intrapreso il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2023 e attraversato l’arcipelago delle emozioni al Grande Fratello, Perla e Mirko hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione.

Questo annuncio ha generato una valanga di reazioni sui social media, con addirittura delle persone, secondo quanto rivelato da Fanpage, che sono state ricoverate dopo aver appreso la notizia.

Una storia d’amore che sembrava infrangibile

La coppia, diventata simbolo di un amore nato e cresciuto davanti alle telecamere, ha rilasciato due comunicati sabato pomeriggio scorso, tramite storie Instagram, gettando nello sconforto i fan che avevano investito emotivamente nella loro storia.

Perla, vincitrice del Grande Fratello, ha scelto di ritirarsi temporaneamente dai social media.

La confessione di Perla: “Non pensavo si scatenasse tutto questo odio”

Attraverso una storia su Instagram, Perla Vatiero ha espresso il suo rammarico per le reazioni negative ricevute dopo l’annuncio della separazione. “Non pensavo si scatenasse tutto questo odio”, ha dichiarato con amarezza, descrivendo di un’ondata di sentimenti ostili che ha travolto la sua quotidianità. Il messaggio è chiaro: la decisione di porre fine alla relazione con Mirko è stata presa di comune accordo, senza l’influenza di terze persone.

Perla ha poi invitato i suoi follower a rispettare la sua privacy e a comprendere le complessità di una relazione che, nonostante gli sforzi, non ha potuto resistere alle pressioni esterne e interne. La sua richiesta di rispetto è stata accompagnata dalla consapevolezza che le dinamiche di coppia sono sempre più complesse di quanto appaia all’esterno.

Uno dei punti più toccanti del suo messaggio è stato la difesa della sorella, ingiustamente accusata di aver influenzato la sua decisione. “La cosa che mi fa più male è che addirittura è stata accusata mia sorella”, ha affermato Perla, difendendo il ruolo positivo e di supporto della sua famiglia.

Consapevole del peso emotivo della situazione, Perla ha rivelato di essere in terapia da un mese e mezzo per affrontare l’ansia provocata dall’esposizione mediatica. “Ora mi è stato consigliato di staccare un po’, andare via, anche dai social e così farò”, ha annunciato, dicendo di volersi prendere una pausa per ritrovare equilibrio e serenità.

Le reazioni del pubblico e il commento di Marco Maddaloni

La rottura ha diviso i fan: mentre molti hanno scelto di sostenere Mirko, accusando Perla di aver privilegiato la sua carriera da influencer, altri hanno espresso solidarietà nei confronti della giovane donna. “Grazie a chi nonostante tutto è sempre qui”, ha scritto Perla, ringraziando chi continua a sostenerla in questo difficile momento.

Nel frattempo, Marco Maddaloni, ex coinquilino al Grande Fratello, ha commentato la separazione con parole di sostegno per entrambi. Ha detto che è complicato gestire una relazione nata sotto i riflettori, invitando i fan a rispettare la privacy e le scelte personali di Perla e Mirko. Le sue parole sono un promemoria del fatto che, al di là delle apparenze, le relazioni umane rimangono complesse e fragili, anche (e soprattutto) quando sono esposte al giudizio del pubblico.