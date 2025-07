Perla Vatiero scrive un libro sulla sua vita, e Mirko fa una mossa inaspettata: l’indiscrezione

Perla scrive un diario sul Grande Fratello, Mirko la diffida per non finire tra le pagine. Scatta la guerra social con la famiglia di lei che smette di seguirlo

IPA Perla Vatiero

Certe storie fanno dei giri pindarici, poi ritornano e infine scrivono libri. Nei scorsi giorni Perla Vatiero, ex vincitrice del Grande Fratello, ha rivelato ai suoi fan di avere in cantiere un progetto molto personale: un diario in cui ripercorrerà la sua vita e l’esperienza vissuta all’interno del reality, raccontando i fatti dal suo punto di vista.

Ma, come in ogni soap che si rispetti, ecco arrivare il colpo di scena: Mirko Brunetti a quanto pare non ha affatto gradito l’idea. Anzi, avrebbe già messo le mani avanti ricorrendo nientemeno che alle vie legali per non essere nemmeno nominato nel libro. E da qui è partita una guerra a colpi di diffide e unfollow.

Perla Vatiero scrive un libro: cosa racconterà sul Grande Fratello

Perla Vatiero, dopo la vittoria nell’ultima edizione del Grande Fratello, sembra decisa a vuotare il sacco e condividere la sua storia con i fan. Rispondendo alle domande su Instagram, l’ex gieffina ha svelato di essere al lavoro su un diario personale.

Nel libro intende raccontarsi “a nudo e senza filtri”, compresa la sua versione dei fatti su quanto accaduto all’interno della Casa più spiata d’Italia e dopo. Inevitabilmente, uno dei capitoli più attesi è quello sulla love story con Mirko Brunetti e sul perché sia finita male, poi ricominciata e poi finita di nuovo.

I fan della coppia (soprannominata affettuosamente i “Perletti” in tempi di pace) sperano di trovare finalmente le risposte alle tante domande rimaste in sospeso. D’altronde Perla e Mirko, dopo essersi conosciuti a Temptation Island, avevano riallacciato il rapporto proprio durante il GF, per poi lasciarsi di nuovo qualche mese dopo la finale. Insomma, c’è materiale per riempire pagine di diario. Il problema è che il 90% di quello che è successo è accaduto sotto i riflettori e già lo sappiamo.

Mirko Brunetti diffida Perla: la reazione al diario autobiografico

Mirko Brunetti, dal canto suo, non sembra condividere lo stesso entusiasmo. L’ex di Perla, che nel frattempo si è consolato e frequenta da alcuni mesi la nuova fiamma Silvia Ghio, ha sempre evitato di parlare apertamente della rottura con la Vatiero.

Probabilmente avrebbe preferito archiviare il capitolo Perla in silenzio, ma l’idea di finire nero su bianco nel diario dell’ex lo ha allarmato. Come reagisce allora Mirko? Stando alle indiscrezioni, avrebbe inviato a Perla una diffida legale per impedirle di fare il suo nome nel libro.

Un gesto abbastanza clamoroso, e diciamolo, anche un po’ esagerato, che lascia intendere quanto Mirko tema di essere tirato in ballo. Viene quasi da chiedersi: cosa avrà mai da nascondere il buon Brunetti? Se davvero tra loro è tutto chiarito e non ci sono scheletri nell’armadio, perché vietare a Perla di raccontare la sua verità?

Deianira Marzano svela la diffida di Mirko e punge sui social

A svelare al pubblico la mossa di Mirko è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che nelle sue stories Instagram ha sganciato la bomba con tono ironico e pungente. Riportiamo testualmente il suo commento al vetriolo:

“Ragazzi, lo sapete che Perla sta scrivendo un diario sulla sua vita? E udite udite. Mirko l’ha diffidata per non farsi nominare! Ma manco fosse Damante, dai! Se non hai niente da nascondere, perché la diffidi?”

Il riferimento a Damante non è casuale: ricorda la vicenda con Giulia De Lellis (dove quest’ultima che scrisse un libro sulle corna ricevute, creando scompiglio nell’allora ex). Insomma, Marzano insinua: Mirko non sarà un Damante qualunque, ma sembra comportarsi come tale, mettendo le mani avanti. Che Brunetti tema davvero qualche scomoda verità in arrivo dalle pagine del diario di Perla? La curiosità, manco a dirlo, è in aumento.

La famiglia di Perla smette di seguire Mirko su Instagram: gelo social

Come spesso accade nel mondo social, ai rumor seguono gli indizi digitali. E in questo caso gli indizi portano dritti dritti a Instagram. A conferma che il gelo calato tra gli ex è più che reale, ci sono le ultime mosse della cerchia di Perla: mamma, sorella e migliore amica della Vatiero hanno smesso di seguire Mirko Brunetti su IG nelle ultime ore. Un unfollow di massa che profuma di solidarietà familiare e presa di posizione netta. Nel galateo social delle starlette e degli ex di reality, questo equivale a dichiarare guerra (o almeno a lanciare un bel segnale di disappunto pubblico).