Mara Venier: lo scontro con la De Filippi, la salute e Francesca Fialdini

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Mara Venier sta per tornare nello studio di Domenica In, per guidare una nuova stagione all’insegna dell’approfondimento, dell’intrattenimento e di ospiti straordinari pronti ad aprirsi e confidarsi con la padrona di casa. Per lei, che di recente ha affrontato anche dei problemi di salute, sarà un’importante sfida, che la vedrà anche alle prese con un faccia a faccia con l’amica Maria De Filippi.

Si prospetta una stagione piena di sorprese e di momenti indimenticabili per Domenica In e per Mara Venier, che nei prossimi giorni tornerà alla guida del suo programma di punta. Durante la conferenza di presentazione dello show, la conduttrice si è lasciata andare rispondendo a domande sulla sua salute, sullo scontro puramente professionale con la De Filippi e sull’ipotetica rivalità con Francesca Fialdini.

La salute della Venier, nei mesi scorsi, ha infatti preoccupato molto il suo affezionatissimo pubblico. Mara, dopo un semplice intervento ai denti che le ha inaspettatamente causato una paralisi facciale, ha dovuto affrontare conseguenze spiacevoli. Se con forza ha deciso di tornare al suo lavoro, confessa di non essere ancora in ottima forma e di dover far fronte a importanti difficoltà:

Per via di una lesione a un nervo – ha dichiarato -, non riesco a pronunciare alcune parole.

Ma la conduttrice non si arrende, neanche di fronte agli ostacoli più alti e già in passato ha dato prova della sua caparbietà. Questa volta, però, dovrà vedersela, almeno per le prime due puntata, con un’altra regina della televisione, Maria De Filippi, che andrà in onda con il suo Amici.

Ed è stata proprio la De Filippi, sua amica, a chiamarla per avvisarla che per due puntate sarebbero state una contro l’altra. La Venier non si è lasciata scomporre e, anzi, si è complimentata con l’avversaria, prevedendo una sua vittoria sul piano degli ascolti: “Chiaro che quella di Maria è una corazzata. Vincerà lei”. Quel che conta, ha però dichiarato, è la passione che si mette nel proprio lavoro. E quella, di certo, non manca a nessuna delle due.

Se per la De Filippi Mara ha rilasciato bellissime parole, tutt’altro discorso vale per la Fialdini. Tra le due, infatti, sembrerebbe esserci dell’astio, mai ufficialmente dichiarato, almeno da parte della Venier. I momenti che hanno lasciato trasparire la tensione, però, sono stati diversi e hanno suscitato la curiosità di telespettatori e appassionati di gossip. Curiosità che dalla Venier non è stata completamente soddisfatta:

Non risponderò perché non amo le polemiche. Le polemiche le fanno le altre nei miei confronti. Io non amo le polemiche. Parlo del mio lavoro e basta.

Insomma, Mara Venier, messe da parte le polemiche, è completamente concentrata sul suo lavoro a Domenica In. Questa, per lei, potrebbe essere l’ultima edizione da padrona di casa. Cambierà idea come successo in passato o, questa volta, l’addio diventerà ufficiale?