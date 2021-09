Mara Venier e Francesca Fialdini, tensioni al Premio Agnes

Tra Mara Venier e Francesca Fialdini i rapporti non sono proprio idilliaci e un nuovo retroscena lo conferma. Che le due conduttrici non fossero propriamente amiche era già cosa nota, ma ora è emerso un ulteriore dettaglio ad avvalorare l'ipotesi che alla "zia" della tv possa non andare a genio la collega.

Nel corso della XIII edizione del Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione, che è stato trasmesso su Rai 1 in seconda serata, si è verificato un siparietto che non è sfuggito ai fan e che ha alimentato le voci di dissapori.

L'evento era condotto da Mara Venier e Alberto Matano che insieme hanno premiato i vari ospiti che si sono avvicendati sul palco. Al momento di chiamare in causa Francesca Fialdini, la conduttrice di Da noi...a ruota libera che ha ritirato un premio però per il programma Fame d’amore, trasmissione che sensibilizza il pubblico sui disturbi alimentari, la conduttrice di Domenica In ha abbandonato la scena evitando così di incontrare la collega.

Il momento non è stato plateale come può sembrare, ma è stato notato dall'occhio attento di alcuni telespettatori: Mara ha, infatti, saputo dissimulare uscendo insieme a chi era stato premiato prima della Fialdini lasciando quindi Matano da solo ad annunciare l'arrivo della Fialdini.

D'altronde, che tra le due non corresse buon sangue era già stato ammesso dalla stessa presentatrice di Da noi...a ruota libera. In tv è consuetudine da parte dei presentatori spalleggiarsi a vicenda e ricordare al pubblico l'inizio del programma successivo al proprio. Una cosa che, però, Mara Venier non ha mai fatto nei confronti di Francesca Fialdini, dando così adito alle prime voci di un rapporto non ottimale.

In una recente intervista, poi, quando alla Fialdini chiesto come mai "zia" Mara non annunciasse l'arrivo del suo programma al termine di Domenica In, come si fa di solito, la conduttrice aveva risposto in modo schietto e senza mezzi termini: "Le starò sulle p**e". Un'affermazione che di certo non butta acqua sul fuoco e che - anzi - potrebbe non essere stata gradita dalla Venier. D'altronde, non si può andare d'accordo con tutti. Staremo a vedere cosa accadrà questa stagione.