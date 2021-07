Mara Venier, la frecciatina di Francesca Fialdini: “Non lancia mai il mio show”

editato in: da

Francesca Fialdini lancia una frecciatina (inaspettata) a Mara Venier, commentando il mancato lancio del suo programma Da noi…a ruota libera. Lo show della giornalista va in onda poco dopo Domenica In e, una puntata dopo l’altra, ha conquistato il pubblico ottenendo ottimi ascolti.

Alcuni telespettatori però hanno segnalato un dettaglio molto particolare: al termine di Domenica In, Mara Venier non annuncia mai l’arrivo della Fialdini, cedendole la linea come accade in altre trasmissioni. Intervistata da Che Tv Che Fa, Francesca ha confermato di aver notato questo dettaglio. “È un grande mistero, ce lo chiediamo tutti noi perché il programma non è solo mio, ma ci lavoriamo in 15-20 persone”, ha detto. La conduttrice ha poi provato a ipotizzare cosa ci sia dietro questa scelta: “Non ne ho la più pallida idea. Ma proprio non lo so. Che devo dirti. Le starò sulle balle. L’ho incontrata due volte: una in studio, uno ai palinsesti. Quindi neanche a dire che le ho fatto qualcosa”.

“Tendenzialmente a noi chiedono di lanciare chi viene dopo – ha concluso la Fialdini, parlando di una pratica consolidata -. Si fa rete, si fa squadra e si lavora tutti insieme. In teoria si lavora tutti per la stessa azienda. Però nessuno può obbligare Mara Venier a fare quello che non le va di fare. Oppure forse si dimentica di me? Non lo so davvero”.

La prossima stagione televisiva sarà particolarmente ricca di impegni per Francesca Fialdini che tornerà al timone di Da noi… a ruota libera. Non solo, la conduttrice sarà anche alla guida di Fame d’amore, il format di Rai Tre che parla di disturbi alimentari in modo innovativo e diverso dal solito, arrivato ormai alla terza edizione. Anche Mara Venier tornerà a condurre Domenica In, trasmissione che ha riportato al successo con grande impegno e fatica, dimostrando di essere una vera professionista della tv. Il contenitore domenicale tornerà in onda nel settembre 2021 con tante novità. Non solo le interviste one to one che Mara riesce a trasformare in momenti toccanti e divertenti, ma anche nuove rubriche e giochi, per un programma cucito intorno alla figura della Venier.