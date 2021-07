Mara Venier scrive alla De Filippi: la loro è un’amicizia speciale

editato in: da

Vedere amicizie profonde nel mondo dello spettacolo non è sempre facile. A volte, infatti, a prevalere sono la rivalità e la competizione. Non è questo, però, il caso di due vere e proprie regine della televisione: Mara Venier e Maria De Filippi, che si conoscono da tantissimo tempo e che provano una grande stima e tanto affetto l’una per l’altra. Sentimenti che emergono chiaramente in una tenera lettera che la presentatrice di Domenica In ha voluto scrivere all’amica.

Mara Venier non sta attraversando un periodo semplice. Da più di un mese ormai sta cercando di risolvere un problema di salute insorto a causa di complicazioni seguite ad un intervento odontoiatrico. Nonostante i momenti di sconforto, che la presentatrice non nasconde, ha voluto anche dedicare delle bellissime parole alla donna che per lei è un’amica speciale.

La Venier, affidandosi alle pagine della rivista Novella 2000, ha così raccontato di come la De Filippi non solo sia una grande professionista da ammirare e da prendere come esempio, ma anche una persona per lei importante. Le è stata vicina nei momenti più duri della sua vita, offrendole l’opportunità di rimettersi in gioco quando paure e angosce sembravano prendere il sopravvento e rischiava di mettere un brusco freno alla sua carriera.

Grazie alla De Filippi, Mara Venier ha preso parte a Tu Si Que Vales, dove ricopriva il posto che oggi è stato affidato all’esuberante Sabrina Ferilli. Lì si è divertita, ha ritrovato le energie e ha dato un nuovo sprint al suo lavoro. Ben presto è arrivata la conduzione di Domenica In e, anche in questo caso, ha trovato l’appoggio prezioso della sua amica Maria, che anziché metterle i bastoni tra le ruote, l’ha incoraggiata a non rifiutare l’importante proposta. Una fiducia che ha confermato accettando di partecipare come ospite in una puntata dello show.

Tu mi hai detto – ha scritto la Venier rivolgendosi alla De Filippi – ‘Falla subito, di corsa, falla!’. E a ottobre, sei anche venuta mia ospite in studio.

Mara non ha parlato solo di lavoro ma, a riprova del profondo legame che le tiene unite, anche di vita privata. Ha così ricordato di aver assistito alla nascita del suo amore con Maurizio Costanzo, conoscendo il presentatore da tantissimo tempo. E, seppure all’inizio in pochi credevano nella loro relazione, oggi i due rappresentano una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo: “siete stati da subito una delle coppie più belle e straordinarie”, ha dichiarato la Venier.

Insomma, pur lavorando ormai a progetti diversi e su reti rivali, tra le due non sembra esserci alcuna traccia di rivalità. Tutt’altro, sono l’esempio che anche in un mondo estremamente competitivo possono nascere bellissime amicizie basate sulla sincerità e sull’affetto.