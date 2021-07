Mara Venier in ospedale tra cure e sconforto: “Chissà quando finirà”

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Un calvario infinito, quello vissuto da Mara Venier, che torna in ospedale per sottoporsi a nuove cure per tenere ma bada i problemi odontoiatrici di cui è rimasta vittima a giugno 2021. La conduttrice di Rai1 ha voluto condividere questo nuovo controllo con i follower, postando una storia dall’esterno del reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale Umberto I di Roma, in cui si sta facendo curare.

A seguirla è ancora il Professor Valentino Valentini, colui che le ha concesso di tornare in onda seppur ancora convalescente, ma il percorso di recupero sarà ancora lungo. Dopotutto, le parole del marito Nicola Carraro sono state abbastanza chiare: “Mara dovrà ancora curarsi”.

Nonostante la forza e la determinazione che ha dimostrato subito dopo i due interventi ai denti, Mara Venier ha iniziato a manifestare i primi segni di sconforto, poiché non vede ancora la fine di questo percorso così doloroso. Quando si aprono le porte dell’ospedale, non è facile essere ottimisti. Neanche per una guerriera come Mara, sempre pronta ad affrontare tutto col sorriso e con una tenacia che ha riscosso l’ammirazione di tutto il pubblico.

Ma si sa, lo scoraggiamento fa parte della natura umana. Anche di coloro che vivono la vita in prima linea e con coraggio, come ha spesso dimostrato di fare Mara Venier. Certo, non si sarebbe aspettata un decorso simile da un banale intervento ai denti che, condotto nella maniera adeguata, è pressoché innocuo.

Eppure, la vita è sempre pronta sconvolgere i nostri piani quando meno ce l’aspettiamo. Grazie alla sua forza, che non ha perso malgrado l’amarezza, Mara Venier sta uscendo da una situazione inizialmente complicata e si sta riprendendo grazie alla vicinanza e all’amore della famiglia.

Archiviata una fortunata stagione di Domenica In, la conduttrice veneta si è anche concessa qualche giorno di vacanza insieme alla famiglia. Ha anche partecipato all’evento con Jerry Calà e ha presentato Una Voce Per Padre Pio, lasciandosi anche andare alla commozione nel ricordo di sua madre con Gigi D’Alessio.

Mara Venier torna in tv a settembre 2021 con Domenica In, che non ha alcuna intenzione di lasciare nonostante le voci di addio, prontamente smentite dalla diretta interessata.