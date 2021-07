Una Voce per Padre Pio, la Venier non molla e si emoziona con D’Alessio

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Appuntamento pieno di emozioni per Mara Venier ed i suoi ospiti. La conduttrice, che quest’anno ha ottenuto un grande successo con Domenica In, infatti, ha guidato una serata importantissima: Una Voce per Padre Pio, uno spettacolo a cui hanno voluto prendere tantissimi vip, che ha come scopo principale quello di raccogliere fondi per sostenere chi più ne ha bisogno e le opere benefiche.

Mara Venier, così, ha preso le redini della trasmissione senza risparmiarsi e mettendoci tutta la sua professionalità, guadagnata in oltre vent’anni di carriera. Lo ha fatto anche se, nei giorni che hanno preceduto la registrazione, ha vissuto dei momenti difficili che l’hanno portata a subire più di un intervento e una complicata convalescenza che l’ha messa di fronte alle sue fragilità.

Ed è stata proprio la Venier, sollecitata dall’amico Gigi D’Alessio, che, con la voce rotta dalla commozione, ha ammesso di avere ancora delle difficoltà e, per questo di emozionarsi facilmente, ma di aver accettato con grande gioia la possibilità di poter condurre la serata:

Faccio un po’ fatica – ha confessato Mara a D’Alessio – ma sono felice di essere qua.

Insieme a D’Alessio, così, ha vissuto attimi di grande emozione. Il cantante è tornato a parlare dei suoi genitori, in particolare della madre, alla quale ha dedicato ‘La prima stella’, brano presentato al Festival di Sanremo nel 2017. E, generosamente, ha intonato anche la canzone preferita della mamma della conduttrice. E, questa volta, non è riuscita a trattenere le lacrime.

Ho conosciuto – ha affermato la Venier – pochi uomini generosi come Gigi D’Alessio.

Mara, per l’occasione, si è così circondata di amici. Sul palco, con la Venier, anche Al Bano, che ha regalato a lei e al pubblico un prezioso ricordo legato a Padre Pio, che è stato protagonista della sua Prima Comunione, Romina Power, Orietta Berti, la vincitrice di Amici Giulia Stabile e altri ospiti.

Non sono mancati inoltre, divertimenti e qualche gaffe, come una sgridata del cantante di Cellino San Marco ai coristi e un cambio di scaletta improvviso che ha creato una leggera confusione e costretto la Venier e D’Alessio ad improvvisare.

Insomma, una serata bellissima, dedicata alle famiglie e, soprattutto, a storie di generosità e di grande umanità. Mara Venier, che con forza ha dato poco a vedere le difficoltà confessate, ha saputo guidare e regalare al pubblico ore di spensieratezza e allegria, perseguendo un nobile obiettivo.