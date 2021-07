Amici, Giulia Stabile non si ferma e torna in tv grazie a Mara Venier

editato in: da

Giulia Stabile: fidanzato, genitori, TikTok e la vittoria ad Amici 2021

Giulia Stabile ha conquistato il cuore di moltissimi fan grazie alla sua genuinità e alla sua giovane freschezza, ma soprattutto grazie a un talento che l’ha consacrata vincitrice dell’ultima edizione di Amici. Maria De Filippi ha fatto centro con la ballerina ma non è l’unica ad averla notata. Anche il cuore di Mara Venier, regina indiscussa di Domenica In, batte per Giulia ed è per questo che l’ha coinvolta in un progetto televisivo.

Se prima erano soltanto rumors, adesso sembra confermato. Come riporta Blastingnews.com la bella Giulia è stata scelta per completare il cast di ballerini di Una voce per Padre Pio, il tradizionale appuntamento in onore del Santo da Pietrelcina che la Rai torna a trasmettere dalla sua città natale.

I fan di Giulia Stabile possono segnare l’appuntamento in agenda: la loro beniamina sarà in onda domenica 4 luglio in prima serata su Rai 1. Lo show condotto da Mara Venier è stato già registrato e a quanto pare la vincitrice di Amici si esibirà sulle note di I’m kissing you, interpretando il romanticissimo ruolo di Giulietta. Una coreografia che abbiamo già potuto ammirare nel daytime del talent di Maria De Filippi e che di certo sarà apprezzata dal pubblico di casa Rai.

Giulia ha decisamente fatto breccia nel cuore di zia Mara che, lo scorso 20 giugno, ha voluto fare una sorpresa davvero speciale alla ballerina di Amici. Non solo l’ha ospitata negli studi di Domenica In, dedicandole una bella intervista, ma ha anche colto l’occasione per festeggiare il suo 19esimo compleanno con tanto di torta e candeline.

Oltre ai festeggiamenti, Mara Venier in quell’occasione ha voluto affrontare diversi argomenti con Giulia, come il tema del bullismo che la ballerina ha sofferto in prima persona. Un racconto intenso e toccante, in cui ha rivelato come in passato sia stata criticata per il suo aspetto ma anche come sia riuscita a conquistare la fiducia in se stessa grazie alla danza e all’amore di Sangiovanni, che ha conosciuto e di cui si è innamorata proprio durante l’ultima edizione di Amici.

Giulia ha tanti sogni e sembra proprio che, pian piano, si stiano realizzando. Una delle allieve più amate di sempre, non solo dai fan ma anche dalla stessa Maria De Filippi che ha in serbo per lei un nuovo progetto televisivo. Con molta probabilità, inoltre, la dolce Giulia sarà anche nel cast dei ballerini professionisti di Amici, notizia che ha ricevuto il commento positivo della sua coach, Veronica Peparini: “Io glielo auguro, se lo desidera. Adesso non lo posso dire ancora, se sarà si saprà a breve. Ha tutte le carte in regola, è una brava ballerina”.