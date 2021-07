Gigi D’Alessio: tra Battiti Live, la fidanzata Denise Esposito e il figlio Claudio

editato in: da

La musica, l’amore, i figli. Per Gigi D’Alessio, è un periodo particolarmente intenso e ricco di soddisfazioni professionali, oltre che personali. L’artista partenopeo è stato uno dei grandi protagonisti di Cornetto Battiti Live, nel quale ha portato il suo ultimo singolo Assaje.

Una forza, la sua, che trae linfa vitale dalle tante collaborazioni che ha voluto mettere in piedi che di cui ha spiegato la natura anche sul palco di Otranto, di fronte ai conduttori Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci: “Io credo che nella vita chi ha ricevuto abbia l’obbligo di dare. A questi ragazzi ho dato più di quello che potevo dare ed anche loro hanno insegnato qualcosa a me”. I suoi ragazzi saranno anche sul palco del Noi Due Tour, in programma per il 2022.

Gigi D’Alessio si è tenuto impegnato con il lavoro dopo il periodo complicato che ha dovuto affrontare a seguito della rottura con Anna Tatangelo, dalla quale ha avuto il figlio minore Andrea. I due hanno cercato di recuperare il loro rapporto per il bene della famiglia ma non sono riusciti a riparare le crepe che si sono aperte negli anni, decidendo infine di percorrere strade separate pur mantenendo ottimi rapporti civili per amore del bambino.

Secondo voci insistenti, sembrerebbe che Gigi D’Alessio abbia ritrovato l’amore al fianco di Denise Esposito, giovane avvocatessa con la quale è stato pizzicato a Casoria. Le foto comparse sui giornali non hanno lasciato spazio ai dubbi ma non sono ancora arrivate conferme né smentite da parte dei diretti interessati. Anzi, l’artista di Non Mollare Mai ha spesso ribadito di essere piuttosto infastidito dall’eccessivo clamore mediatico riservato alla sua persona, a dispetto della carriera musicale che lo vede protagonista da molti anni.

Purtroppo, sembra che la sorte non sia proprio dalla parte di Gigi D’Alessio. Oltre alle indiscrezioni trapelate sulla sua nuova relazione amorosa, l’artista deve anche affrontare le accuse mosse contro suo figlio D’Alessio, citato dalla sua ex colf – Halyna Levkova – per motivazioni piuttosto gravi. Il maggiore dei figli di D’Alessio dovrà comparire in aula il 27 settembre 2021.

Intanto, per la sua ex Anna Tatangelo si è aperto un nuovo capitolo televisivo con la conduzione di Scene da Un Matrimonio. L’artista di Sora prenderà il posto della slot domenicale di Barbara d’Urso, che rimane in panchina con una sola fascia ridotta di Pomeriggio Cinque.