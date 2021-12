Domenica In, cambio in corsa per la Venier: salta la diretta del 26 dicembre

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Brutte notizie per i fan di Mara Venier e gli appassionati di Domenica In: salterà la diretta dell’amatissima trasmissione che tiene compagnia a tantissimi italiani in programma per domenica 26 dicembre. Al suo posto andrà in onda un collage con il “meglio di” delle precedenti puntate del contenitore domenicale di Rai 1.

Domenica In, perché salta la diretta del 26 dicembre

Duro colpo per Mara Venier e per Domenica In: la puntata del 26 dicembre, che sarebbe dovuta andare in onda come ogni weekend, sarà cancellata dal palinsesto per fare spazio a un collage con il “meglio di” delle precedenti puntate del contenitore domenicale di Rai 1.

Il perché di questa scelta è presto detto e anche questa volta, purtroppo, riguarda il Coronavirus. Un membro del cast di Domenica In è risultato positivo al Covid e quindi la parte in diretta dello show salterà a piè pari. Per sicurezza di tutto lo staff quindi si è preferito evitare di recarsi in studio, mandando in onda, dalle 14.00 in poi, contenuti alternativi per non deludere l’affezionatissimo pubblico della trasmissione.

Il primo a darne notizia è il sito DavideMaggio.it che ha spiegato: “Nel giorno di Santo Stefano Domenica In avrebbe tenuto compagnia al pubblico di Rai 1 con un appuntamento speciale che avrebbe ospitato Il Volo, Stefano De Martino e alcuni protagonisti di Ballando con le Stelle. Al posto della classica puntata sarà trasmesso il meglio dell’edizione in corso, preceduto dall’intervista – già registrata domenica scorsa – ai ragazzi de Il Volo“.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saranno protagonisti di un ampio spazio nel quale ripercorreranno le tappe più significative della loro carriera, oltre ad esibirsi con alcune canzoni tratte del loro ultimo album Il Volo Sings Morricone. A seguire saranno trasmessi i momenti più significativi di questi primi tre mesi: potrete rivedere Carlo Verdone, Zucchero e Shel Shapiro con la sua bellissima canzone La leggenda dell’amore eterno, che sta avendo un enorme successo.

Mara Venier, il Natale in compagnia dell’amato nipotino

Mara Venier era già pronta a tornare in studio dopo Natale, per trascorrere un’altra domenica in compagnia dei suoi ospiti e con i suoi amati spettatori, che ogni settimana attendono con ansia l’appuntamento con la spumeggiante conduttrice.

Su Instagram “Zia Mara” aveva pubblicato delle storie in cui mostrava alcune prove in studio, convinta di poter andare in onda come ogni domenica col suo programma. Poi la notizia dell’annullamento della diretta, che l’ha portata a condividere i titoli dei giornali che ne avevano dato comunicazione.

La Venier nel frattempo ha trascorso questi giorni di festa in compagnia dell’amatissimo nipotino Claudio, condividendo con i suoi follower i momenti di gioco, divertimento e felicità insieme al piccolo. E siamo sicuri che l’instancabile conduttrice, per consolarsi, trascorrerà le prossime ore sul divano insieme al suo Nicola, guardando la puntata circondata comunque dall’affetto del suo pubblico.